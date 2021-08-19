Фейк: «Україна кинула своїх військових в Афганістані напризволяще». А що насправді?

В інтернеті розганяється чергова «зрада»: буцімто Україна, вивізши з Афганістану повний літак евакуйованих, із яких тільки вісім були українськими громадянами, «покинула напризволяще українських військових», які перебувають на американській базі в Афганістані. Інша версія – що цих українців «покинули» США. Чи дійсно це так? І чим займалися в тій країні згадані українці?

«Нам [кінець]», – із використанням лайливого слова кажуть учасники короткого відеоролика, оприлюдненого в соцмережах. У ньому чоловіки з автоматами, які говорять російською й українською мовами (російською з відчутним українським акцентом), сидячи на даху якоїсь будівлі, коментують те, що вони бачать, але чого не видно в кадрі: бунт у тюрмі, звільнення в’язнів і те, що адміністрація в’язниці вітає звільнених. Чоловіки говорять про прихід талібів, які чи то мають прийти наступної ночі, чи то вже прийшли попередньої. Унизу – великий автопарк із безліччю вантажівок і інших машин, за парканом сторожова вежа.

Це відео почали масово поширювати в соцмережах зранку 17 серпня – переважно з коментарями, що українців там «кинули». Тільки версії були різні: чи то «українських військових» «кинула Україна», чи то їх, які перебувають на «одній із американських баз», «кинули США».

Але ще ввечері 16 серпня з’явилися повідомлення про «12 українських військових», які перебувають на «американській базі в Кабулі».

Таку інформацію, зокрема, з посиланням на сестру одного з українців оприлюднив «24-й канал». За тим повідомленням, чоловік у Кабулі «працює військовим за приватним контрактом», а на базі, крім українців, є ще грузини, румуни і болгари – загалом понад 40 осіб. Таліби, які ввійшли на базу, відібрали в них зброю, чоловіки далі перебувають на базі, сподіваючись на евакуацію, мовиться в повідомленні. При цьому, за тим текстом, ішлося про те, що «всіх американців із бази вже евакуювали», а українці «про евакуацію навіть не чули».

Історії ще про двох українців, які перебувають на тій базі, публікували 16 і 17 серпня також інші українські ЗМІ.

За однією з цих розповідей, чоловік співрозмовниці «Суспільного» телебачення мав замовлені його компанією квитки на літак до України на 18 серпня, потім квитки анулювали з тим, що «проєкт згортають», і всі учасники мають летіти разом. Як мовиться в цьому повідомленні, їм мали винайняти чартер на 18 чи 19 серпня, але через швидку зміну ситуації і цей план скасували.

За словами дружини українця, який перебуває на базі в Кабулі, чоловіка і його колег мали евакуювати після того, як евакуюють посольства, котрі вони охороняли. «Увечері 14 серпня почали евакуйовувати представництва США та Великої Британії, а охоронців – не встигли. Наразі люди перебувають на базі приватної компанії у Кабулі та не можуть самостійно її лишити», – сказала жінка.

Видання «Ліга.нет» пише, що зв’язалося безпосередньо з одним із українців із тієї бази, які працювали за приватним військовим контрактом. За словами того чоловіка, їм «запропонували своїм ходом до Пакистану дістатися», щоб їх, мовляв, евакуювали звідти, – а це нині неможливо.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили Радіо Свобода, що знають про 12 громадян України, які перебувають на військовій базі в Афганістані в околицях Кабула. «Наше посольство підтримує із ними зв’язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з’явиться можливість евакуації», – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Про це в МЗС говорили й іншим засобам інформації. Але деякі, цитуючи слова Ніколенка, писали при цьому нібито саме про «українських військових» – про яких він не говорив.

Ситуацію мусив прояснювати міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який, за його словами, вранці 18 серпня говорив телефоном із одним із українських громадян, які перебувають на військовій базі поблизу Кабула. «У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому… Ми домовилися повністю координувати наші спільні дії», – додав він.

При цьому Кулеба спростував відразу чотири дезінформації, які поширюють в інтернеті нібито про «12 військовослужбовців, яких Україна кинула напризволяще на базі в Афганістані». За його словами, їх не кинули, бо зв’язок із ними українські дипломати тримають із самого початку кризи; крім цих українців, на тій базі перебувають сотні людей із громадянством багатьох держав; цим людям там не погрожують; а головне – вони не українські військовослужбовці в Афганістані.

«Вони колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про «військовослужбовців». Хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку», – наголосив Кулеба.

Такі дані підтверджує і український військовий експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець. Як звернув він увагу 17 серпня, згаданий відеосюжет «стали розганяти… по численних кремлівських інфопомийках і афілійованих із ними каналах.

За його словами, місце зйомки – тюрма Пул-е-Чархі на околиці Кабула і прилеглий парк військової техніки, ймовірно, афганської армії, який і охороняли ті люди – вочевидь контрактники якоїсь американської приватної військової компанії. Але, наголошує він, і російська пропаганда, і «наші доморослі прокремлівські кретини» «вже в усе горло заволали про «покинутих в Афганістані 12 українських військових».

Що ж до українських військових в Афганістані, то, нагадує експерт, Україна вивела з цієї країни весь свій контингент у складі 21 військовослужбовця, учасників місії НАТО «Рішуча підтримка», ще на початку червня цього року.

Так само про «фейк від російської пропаганди пише й український військовий експерт і блогер Олександр Коваленко, відомий у мережі як «Злий одесит». Він звертає увагу, що повідомлення, ніби в Афганістані «забули українських військових», було «масштабно тиражоване спочатку в російських ЗМІ, а потім інтегроване в український медіапростір». За його словами, «цей фейк не витримує й елементарної критики, адже зшитий він із вкрай дешевих маніпуляцій, покликаних деморалізувати українське суспільство і вчергове завдати удару по репутації США як надійного союзника».

Фахівець звертає увагу на загальні труднощі з організацією евакуації за нинішнього становища в Афганістані й зазначає, що «проблематика однакова для всіх іноземних громадян, які опинилися в цій непростій ситуації», а не тільки для згаданих 12 українців.

При цьому експерт звернув увагу й на відеозапис, який зробили українці на своїй базі: «Ну і окремий привіт українським контрактникам в Афганістані, які зняли це злощасне відео. Не знаю, чи був у них досвід служби в армії або навіть досвід ведення бойових дій, але те, що вони своїм викладеним у відкритий доступ відео повністю розкрили свою позицію – це оплески стоячи. Але якби після публікації цього відео, буквально через десять хвилин, у цю позицію прилетів постріл із РПГ-7 і покалічив або, що ще гірше, вбив одного або кількох з українців, то це була б номінація на премію Дарвіна. З урахуванням того, що на цій позиції були не тільки українці, масштаби ефекту від такої трагедії можна тільки уявити».

«А тому я навіть не знаю, кого звинувачувати в поширенні нинішнього фейку більше. Прогнилих із ніг до голови російських пропагандистів? Українські ЗМІ, за інтеграцію російського наративу в наш медіапростір? Або горе-«сам собі режисерів», які подали привід для культивації цього фейку?» – додає Коваленко.

Тим часом Україна продовжує працювати над організацією вивезення із Афганістану своїх громадян і інших людей. Один приватний український літак, який перебував в аеропорті Кабула, 15 серпня вже вивіз звідти 79 осіб, але громадян України серед них було тільки вісім – хто зміг дістатися до нього за тих умов, які зараз існують в Афганістані загалом і на летовищі зокрема. Іншими пасажирами стали громадяни Нідерландів, Хорватії, Білорусі й Афганістану.

Як заявляв уранці 18 серпня Радіо Свобода речник МЗС України Олег Ніколенко, в міністерстві відпрацьовують два плани: вивезення людей на ще одному літаку, який теж перебуває в аеропорті Кабула, і евакуація літаком Міністерства оборони, який вилетів із Києва. Нині цей літак прибув до аеропорту Маскат в Омані, чекаючи на можливість дістатися до Кабула.

Як повідомляв 17 серпня голова МЗС Дмитро Кулеба, вже 153 українці зв’язалися з дипломатами і попросили допомоги в поверненні додому. За його словами, це громадяни України, які перебувають на військовій базі, де виконували роботи за контрактом; українці афганського походження, які відвідували родичів; бізнесмени й інші громадяни України. Ймовірно, може йтися також про членів їхніх родин, які не мають українського громадянства.