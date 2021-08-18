МЗС: 12 українців, що перебувають на військовій базі біля Кабула, не є чинними військовослужбовцями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 12 громадян України, які перебувають на військовій базі поблизу Кабула в Афганістані, не є чинними військовослужбовцями. Голова МЗС написав 18 серпня у фейсбуці, що переговори про можливість виїзду українців тривають.

«Вони – колишні військовослужбовці, але на базі у Кабулі перебувають як приватні особи за міжнародним контрактом з компанією, що є субконтрактором ООН. Тому прохання до ЗМІ і користувачів соцмереж не вестися на провокації і не розганяти дезу про «військовослужбовців». Хлопців вивеземо або ми, або компанії, за чиїм контрактом вони та інші іноземці працювали на базі. За будь-яким сценарієм ми надаватимемо повну підтримку», – написав Кулеба.

За словами міністра, він розмовляв телефоном з одним зі згаданих українців. «У нас була привітна і предметна розмова про стан справ та те, як повернути наших додому. Ім’я хлопця з міркувань безпеки домовилися з ним не називати», – повідомив Кулеба.

Він також додав, що наразі жодної прямої загрози життю і безпеці громадян України немає.

«Це питання на особливому контролі. Іде спокійний переговорний процес про шляхи виїзду, без конфліктів чи якихось залякувань», – написав голова МЗС.

Напередодні в МЗС повідомили, що повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.