Жінок поменшало, розваги зникли: як змінилася медіасцена в Кабулі після повернення талібів до влади

Відома телеведуча випусків новин Шабнам Давран – одне з найвідоміших облич в Афганістані. Але після захоплення влади в Кабулі талібами 15 серпня її негайно звільнили і сказали, щоб вона «йшла додому» разом із усіма колежанками.

Її місце в студії Радіо і телебачення Афганістану (РТА) зайняв 17 серпня бойовик «Талібану» на тлі білого прапора талібів, який сухо зачитував заяви керівництва цього войовничого руху.

Фарназ Фасіхі, журналістка New York Times: Хадіджа Амін, нова ведуча державного телебачення, на фото минулого тижня. Від понеділка її місце зайняв «Талібан». Пані Амін розповіла нам, що її шеф повідомив її, що «Талібан» заборонив жінкам повертатися до роботи на державному телебаченні.

«Коли режим змінився, я хотіла піти на роботу, – заявила Давран, яка працювала на державній телемережі, в дописі в фейсбуці 18 серпня. – Я не втратила сміливості, але, на жаль, мене не впустили».

«Мої колеги-чоловіки змогли зайти до бюро, але мені погрожували і казали, що я не можу продовжувати працювати, бо режим змінився, – додала вона в відеозверненні. – Якщо світ чує мій голос, він має допомогти нам, бо наші життя в небезпеці».

Мірага Попаль, керівник відділу новин телеканалу Tolo News: «Талібан» не дозволив моїй колишній колежанці в Tolo News, відомій ведучій державного каналу РТА Шабнам Давран вийти сьогодні (18 серпня) на роботу. «Хоча я була в хіджабі і мала дійсне посвідчення, таліби сказали мені: «Режим змінився. Йди додому»

Бурхливу медіасцену Афганістану хвалили як одне з найбільших досягнень останніх 20 років, після того, як «Талібан» у часи свого попереднього жорстокого режиму, який скинули 2001 року, забороняв незалежні засоби інформації.

Нині в Афганістані, за оцінками, є близько 170 радіостанцій, більш ніж 100 газет і десятки телеканалів. За режиму «Талібану» була тільки одна радіостанція, державний (тобто належний талібам) «Голос шаріату», яка передавала головно заклики до молитви і релігійні вчення.

І вже є лиховісні ознаки, що цей фундаменталістський ісламістський рух розвертає назад так тяжко досягнені здобутки в свободі преси.

Тепер державне телебачення передає заяви «Талібану», цитати з корану й ісламські казання. Приватні телеканали зняли з ефіру популярну музику й розважальні шоу, ігрові передачі західного зразка й іноземні «мильні опери».

Але телеведуча-жінка взяла інтерв’ю в посадовця «Талібану» в прямому ефірі Tolo TV, найбільшої приватної телемережі країни.

А жінки-журналістки цього телеканалу вели репортажі в прямому ефірі з вулиць Кабулу.

Мірага Попаль, керівник відділу новин телеканалу Tolo News: Сьогодні (17 серпня) ми відновили передачі з участю ведучих-жінок

Наша ведуча бере інтерв’ю в представника медіакоманди «Талібану» в прямому ефірі в нашій студії Tolo News

Хасіба Атакпаль і Захра Рахімі, наші журналістки, ведуть наживо репортажі з Кабулу

Та наразі не ясно, чи це одноразові винятки, чи ширша зміна в ставленні «Талібану» до незалежних засобів інформації і роботи жінок поза межами дому – загалом таліби забороняють це.

Із часу захоплення влади в Кабулі «Талібан» намагається створити собі більш поміркований образ, обіцяючи підтримувати вільну пресу і права жінок – але тільки в межах вчення ісламу.

Речник талібів Забігулла Муджагід заявив 17 серпня, що його рух буде «позитивно відмінним» від часів своєї влади 1996–2001 року, коли його брутальний режим став сумновідомим через придушення жіноцтва, винищення національних і релігійних меншин і заборону на музику, телебачення й багато видів спорту.

На першій пресконференції талібів від часу захоплення міста він заявив, що приватні засоби інформації «залишаться незалежними», але що журналісти «не повинні працювати проти національних цінностей».

Він також заявив, що рух «прихильний до того, щоб дозволити жінкам працювати в відповідності до принципів ісламу», не уточнивши, що саме мається на увазі.

Але є великі сумніви, що «Талібан» буде дотримуватися своєї риторики.

Поза межами Кабулу й поза увагою світу «Талібан» уже по суті знищив незалежну пресу. Рух силою закрив десятки місцевих радіостанцій, газет і телеканалів по всій країні.

Іще частина засобів інформації закрилася сама, побоюючись репресій талібів, багато їхніх журналістів сидять удома чи й переховуються. Попередніми роками «Талібан» звинувачували в убивстві десятків журналістів і працівників ЗМІ.

Ті ж нечисленні засоби інформації, яким дозволили працювати, тепер змушені передавати пропаганду талібів. Їм заборонено передавати музику чи й жіночі голоси. Замість випусків новин тепер там схвалені талібами повідомлення, цитати з Корану чи релігійні казання.

«Талібан» наразі знову насадив значну частину репресивних законів і реакційних кроків, які визначали його попереднє екстремістське правування.

Коли таліби контролювали Афганістан, вони змушували жінок повністю закриватися одягом із голови до п’ят, забороняли їм працювати поза межами дому, різко обмежували освіту дівчат і вимагали, щоб жінки виходили з дому тільки в супроводі родича чоловічої статі.

Чоловікам тим часом забороняли голитися чи й стригти бороди, вони мусили молитися по п’ять разів на день.

«Талібан» також насаджував сувору версію тлумачення права шаріату, яка передбачала за деякі злочини такі покарання, як, наприклад, відрізання кінцівок чи забивання камінням.

І нині люди, які живуть у підконтрольних талібам останніми тижнями й місяцями частинах Афганістану, кажуть, що багато таких підходів повернулися. І це попри постійні твердження «Талібану», що він змінився і не поверне свої сумнозвісні обмежувальні приписи.