США стурбовані ситуацією з захопленою талібами зброєю

Керівництво Сполучених Штатів стурбоване тим, що до рук талібів потрапила зброя, яку американська сторона надала афганській армії за час операції сил НАТО в Афганістані. Про це пише «Голос Америки».

За цими даними, з 2002 до 2017 року афганці отримали озброєнь на суму близько 28 мільярдів доларів. Взявши під контроль більшу частину території Афганістану, бойовики «Талібану» також захопили зброю і техніку, залишену афганською армією. «Усе, що не було знищене, тепер належить талібам», – сказало Reuters анонімне джерело в керівництві США.

Є відеозаписи, як таліби оглядають довгі ряди автомобілів і відкривають ящики з новою вогнепальною зброєю, засобами зв’язку і навіть військовими безпілотниками. Чинні та колишні американські чиновники побоюються, що ця зброя може бути використана для вбивства мирних жителів, захоплена іншими збройними угрупованнями або навіть передана іншим країнам, включно з Китаєм і Росією.

За словами ще одного джерела, точних цифр щодо захопленої зброї поки немає, але розвідка вважає, що таліби контролюють понад 2000 бронетранспортерів, включно з американськими Humvee, і до 40 літальних апаратів, в тому числі гелікоптери UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти і військові дрони ScanEagle.

Адміністрація президента Джо Байдена серйозно стурбована проблемою і обмірковує, що можна зробити, відзначається в публікації.

Газета The Wall Street Journal 19 серпня написала, що президент Росії Володимир Путін на переговорах із Байденом у середині червня в Женеві виступив проти будь-якої ролі для американських військових у країнах Центральної Азії, що межують з Афганістаном. Раніше про ці деталі зустрічі не повідомлялося. Видання посилається на високопоставлених американських і російських офіційних осіб. За їхніми словами, позиція Путіна обмежила можливості США в питаннях протидії новим терористичним загрозам, розміщення необхідної техніки і сил поблизу Афганістану, який не має виходу до моря. Проблема ускладнилася після колапсу афганського уряду і армії під натиском, наголошує видання.