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США стурбовані ситуацією з захопленою талібами зброєю

Таліби на вулицях міста Герат, Афганістан, 19 серпня 2021 року

Керівництво Сполучених Штатів стурбоване тим, що до рук талібів потрапила зброя, яку американська сторона надала афганській армії за час операції сил НАТО в Афганістані. Про це пише «Голос Америки».

За цими даними, з 2002 до 2017 року афганці отримали озброєнь на суму близько 28 мільярдів доларів. Взявши під контроль більшу частину території Афганістану, бойовики «Талібану» також захопили зброю і техніку, залишену афганською армією. «Усе, що не було знищене, тепер належить талібам», – сказало Reuters анонімне джерело в керівництві США.

Є відеозаписи, як таліби оглядають довгі ряди автомобілів і відкривають ящики з новою вогнепальною зброєю, засобами зв’язку і навіть військовими безпілотниками. Чинні та колишні американські чиновники побоюються, що ця зброя може бути використана для вбивства мирних жителів, захоплена іншими збройними угрупованнями або навіть передана іншим країнам, включно з Китаєм і Росією.

За словами ще одного джерела, точних цифр щодо захопленої зброї поки немає, але розвідка вважає, що таліби контролюють понад 2000 бронетранспортерів, включно з американськими Humvee, і до 40 літальних апаратів, в тому числі гелікоптери UH-60 Black Hawks, розвідувальні ударні вертольоти і військові дрони ScanEagle.

Адміністрація президента Джо Байдена серйозно стурбована проблемою і обмірковує, що можна зробити, відзначається в публікації.

Газета The Wall Street Journal 19 серпня написала, що президент Росії Володимир Путін на переговорах із Байденом у середині червня в Женеві виступив проти будь-якої ролі для американських військових у країнах Центральної Азії, що межують з Афганістаном. Раніше про ці деталі зустрічі не повідомлялося. Видання посилається на високопоставлених американських і російських офіційних осіб. За їхніми словами, позиція Путіна обмежила можливості США в питаннях протидії новим терористичним загрозам, розміщення необхідної техніки і сил поблизу Афганістану, який не має виходу до моря. Проблема ускладнилася після колапсу афганського уряду і армії під натиском, наголошує видання.

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