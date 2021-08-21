Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Відео

Смертельна тиснява в аеропорту Кабула: люди намагаються втекти за будь-яку ціну (відео)

Смертельна тиснява в аеропорту Кабула: люди намагаються втекти за будь-яку ціну (відео)
Embed
Смертельна тиснява в аеропорту Кабула: люди намагаються втекти за будь-яку ціну (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:59 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

21 серпня в центрі евакуації біля аеропорту Кабула спостерігалися хаотичні сцени. Британська телекомпанія Sky News показала, як військові накривають тіла людей, затоптаних при спробі втекти з країни.

Щоб запобігти подальшим смертям і травмам, військові витягали людей з натовпу і охолоджували їхнє завзяття водою зі шлангів. Натовпи людей усе розросталися біля бетонних загороджень, що оточують аеропорт, а військові щосили намагалися втримати там спокій. Тисячі людей прибувають до аеропорту щодня, щоб покинути країну після падіння Кабула 15 серпня, коли таліби захопили контроль над країною, а міжнародно визнаний уряд розпався. (Відео: Sky News via AP)

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG