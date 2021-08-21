Щоб запобігти подальшим смертям і травмам, військові витягали людей з натовпу і охолоджували їхнє завзяття водою зі шлангів. Натовпи людей усе розросталися біля бетонних загороджень, що оточують аеропорт, а військові щосили намагалися втримати там спокій. Тисячі людей прибувають до аеропорту щодня, щоб покинути країну після падіння Кабула 15 серпня, коли таліби захопили контроль над країною, а міжнародно визнаний уряд розпався. (Відео: Sky News via AP)



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