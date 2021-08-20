У Кабулі зараз два українські літаки, чекають можливості вилетіти – речник президента

У столиці Афганістану Кабулі зараз перебуває два українських літаки: один військовий, один цивільний, вони чекають можливості вилетіти додому, повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За його словами, українці, які хочуть виїхати з Афганістану, мають звертатися до дипломатичних представництв України в Таджикистані й Пакистані.

«Зараз таких звернень десь близько сотні. Плюс ті 12 людей, які працювали за субконтрактами від ООН на військовій базі. Вони, до речі, вже в безпеці. Зараз у Кабулі два наших літаки: один військовий, один цивільний. Вони чекають можливості вилетіти додому. Домовляємося про це з усіма сторонами», – сказав Сергій Никифоров.

Він додав, що «Україна зробить усе можливе, щоб вивезти з Кабула всіх своїх громадян і громадян тих країн, які звернуться по допомогу».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода заявив про складність процесу евакуації з Афганістану і додав, що «є сили, які не зацікавлені, щоб Україна успішно здійснила евакуацію».

17 серпня в МЗС повідомили, що повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.