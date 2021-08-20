Кулеба: є сили, які не зацікавлені, щоб Україна успішно здійснила евакуацію з Афганістану

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про складність процесу евакуації з Афганістану і додав, що «є сили, які не зацікавлені, щоб Україна успішно здійснила евакуацію». Він сказав про це у «Суботньому інтерв’ю» Радіо Свобода.

Міністр не зміг назвати час відльоту чергового евакуаційного рейсу. «Якщо чесно, то вже декілька разів переносили. Я не буду коментувати те, де і який літак зараз перебуває, з міркувань безпеки. Тому що ситуація в Кабулі дуже непроста. І є сили, які не зацікавлені в тому, щоб евакуацію Україна успішно здійснювала», – сказав Кулеба.

За його словами, кожен виліт літака з аеропорту Кабулу пов’язаний із вирішенням «мільйона проблем, починаючи від того, як забезпечити, щоб саме ті громадяни, які мають потрапити на борт, туди потрапили, завершуючи банальною буксировкою літака».

«Тому що аеропорт по суті поділений на дві частини – цивільну і військову. Американці контролюють військову частину. Служби хаотичні, дозаправка, підзарядка, буксир. Мільйон проблем! І в мене сидять люди, які займаються вирішенням цього мільйона проблем для того, щоб літак злетів. Тому коли він злетить і залишить афганський авіаційний простір, ми з задоволенням про це повідомимо», – сказав міністр.

Він наголосив, що ситуація там – «дуже-дуже крихка», і закликав усіх «зберігати спокій і не поширювати інформацію про українські літаки доти, поки вони не залишать авіапростір Афганістану».

Кулеба також нагадав, що у ніч із 15 на 16 серпня Україна евакуювала з Афганістану вісьмох своїх громадян.

«Інші не могли дістатися аеропорту з тих чи інших причин. Зараз ми працюємо над подальшою евакуацією. Ніхто не кинутий напризволяще, ніхто не забутий. Я, користуючись нагодою… ще раз закликаю всіх звертатися до посольства України в Таджикистані або до посольства України в Пакистані, залишати свої контактні дані, свої паспортні дані, де ви перебуваєте, якщо ви хочете потрапити на евакуаційний рейс. Ми систематизуємо всі списки і при першій же нагоді орієнтуємо людей, куди і коли їм треба прибути для того, щоб залишити Афганістан», – наголосив міністр.

За його словами, пріоритет №1 при евакуації становлять громадяни України.

«Умовно кажучи, якщо на борту літака 180 місць, а в нас є 150 громадян України, готових летіти, і 300 іноземців, яких нас просять забрати, ми заберемо 150 громадян України, а на решту 30 місць візьмемо іноземців. Громадяни України – абсолютний пріоритет», – сказав він.

17 серпня в МЗС повідомили, що повернутися з Афганістану виявили бажання 153 українці.

Міжнародно визнаний і підтримуваний США й союзниками уряд Афганістану фактично перестав існувати 15 серпня, президент країни Ашраф Гані втік за кордон після того, як таліби без бою ввійшли в столицю Кабул – останнє з великих міст країни, яке доти ще контролював уряд.

Раніше американські аналітики давали урядові ще кілька місяців часу, перш ніж «Талібан» мав неминуче повернутися до влади, з якої його скинуло 2001 року вторгнення США й союзників до Афганістану.