Біженці в Україні. Які стереотипи щодо них існують у суспільстві?

Після того, як угрупування «Талібан» взяло під контроль Афганістан і столицю країни Кабул, багато людей почали залишати країну і прямують до Німеччини, Франції, Туреччини, Італії та інших країн із надією отримати там притулок. Дев’ять громадян Афганістану, яких прибули в Україну спецрейсом із Кабулу, звернулися до із заявою про надання їм статусу біженця, повідомили у Державній прикордонній службі України. Яка кількість біженців з Афганістану проживає нині в Україні? Хто ці люди, коли і яких умов вони отримали цей статус? І наскільки толерантне до біженців українське суспільство?

Ситуація в Афганістані: кількість біженців зростатиме

У звֹ’язку з ситуацією в Афганістані Євросоюз хоче терміново переглянути процедуру надання статусу біженця. Як заявив заступник голови Єврокомісії, комісар з питань захисту європейського способу життя Маргарітіс Схінас, необхідно якнайшвидше переглянути міграційні правила та умови надання притулку для тих, хто втікає від режиму талібів.

«Є одна річ, яку показали ситуація в Афганістані та дії Білорусі: сплив час того, як довго ми можемо чекати повного перегляду необхідних нам правил міграції та надання притулку в Європі», – зауважив він у своєму твіттері.

Раніше шість держав Євросоюзу звернулися до Європейської комісії з листом¸в якому вони зазначали, що депортуватимуть тих афганців, яким відмовили у статусі біженців.

У 2020 році Афганістан посідав друге місце серед країн, громадяни яких подавали заяви з проханням притулку в Євросоюзі.

Нині про свою готовність відчинити двері перед утікачами з Афганістану заявила Албанія, а згодом Велика Британія, яка планує прийняти до 20 тисяч біженців з Афганістану. Перевагу матимуть жінки, а також представники релігійних й етнічних меншин.

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Дев’ять громадян Афганістану, яких евакуювали із захопленої талібами країни в Україну, попросила надати їм статус біженця, заявив агентству «Інтерфакс-Україна» речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

«Якщо говорити про іноземців, ті громадяни, які мали належні паспортні документи, відразу були оформлені на в'їзд в Україну, зокрема частина громадян Афганістану мала посвідку на проживання в Україні. Частина іноземців, знову-таки громадяни Афганістану, звернулася за захистом, щоб їм надали статус біженця в Україні», – зауважив він.

Скільки біженців із Афганістану в Україні?

Щодо України, то найбільша кількість тих осіб, які отримали статус біженця впродовж тривалого часу, також походять з Афганістану, а також Сирії і Сомалі. Про це у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода повідомили в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні. За даними організації, станом на 1 січня 2021 року в Україні перебували 822 біженців та тих громадян, які потребують додаткового захисту. Вони були з Афганістану. Це 36% із загальної кількості осіб.

«В Україні шукачі захисту з Афганістану завжди були серед трьох найбільш чисельних груп заявників, – мовиться у коментарі, – але загалом звернення суттєво не збільшувалися, а іноді навіть зменшувалися разом із загальною кількістю заяв про надання захисту.

Ми говоримо не про великі цифри в цілому. Загалом у 2020 році до Державної міграційної служби України звернулися 597 нових заявників, серед них було лише 134 громадянина Афганістану».

Хто має право отримати статус?

Біженець – це особа, яка зазнала обґрунтованих переслідувань у країні свого проживання через:

расу;

віросповідання;

національність;

громадянство (підданство);

належність до певної етнічної чи соціальної групи;

політичні погляди

і не може отримати захист.

( з Конвенції про статус біженців 1951 року)

Держава пропонує дві форми захисту тим, хто втік від переслідувань та війни у власній країні та шукає безпеки в Україні: статус біженця та статус додаткового захисту, зауважують в Управлінні Верховного комісара ООН у справах біженців. Біженці та шукачі захисту в Україні походять з понад 60 різних країн.

Серед них є:

одинокі матері та жінки у вразливому становищі;

неповнолітні діти без супроводу;

особи з інвалідністю;

люди, які пережили травматичний досвід.

Попри функціонування відповідних державних структур і напрацьованих законів у сфері надання притулку, біженці часто зіштовхуються з низкою проблем – як матеріального, так і морального характеру. Вони не мають доступу до безкоштовної екстреної медичної допомоги. Держава не надає їм соціальної допомоги та не забезпечує курси української мови.

Біженці скаржаться також на обмежений доступ до освіти та працевлаштування. Але є приклади успішної адаптації біженців в українському суспільстві, як, наприклад, історія лікаря Рухулли Рамакі.

Ставлення суспільства

Повноцінній інтеграції біженців і шукачів захисту в українське суспільство перешкоджають також вкорінені стереотипи, зауважує у коментарі Радіо Свобода правозахисниця, учасниця Коаліції з протидії дискримінації в Україні, консультантка Ради Європи Ольга Веснянка. Упереджене ставлення до цих людей живиться і поширюється також у ЗМІ.

Ксенофобія притаманна багатьом суспільствам, і Україна тут не виняток

«На жаль, ксенофобія притаманна багатьом суспільствам, і Україна тут не виняток. Негативне ставлення можемо бачити в недоречних жартах, анекдотах чи у коментарях у соцмережах як українською і російською мовами.

Часто медіа дозволяють собі робити узагальнення у матеріалах, що потім призводить до появи мови ворожнечі у дописах користувачів. Або ж вихлюпується у напади на іноземних студентів, що ми спостерігали, наприклад, у Харкові. Тут важливо працювати саме з молоддю, аби вони не поповнювали так звані «групи ненависті», які вчиняють вуличне насильство», – каже правозахисниця.

Через малу кількість біженців в українському суспільстві люди мають дуже мало шансів близько познайомитися з ними, а це, в свою чергу, формує низку помилкових тверджень, кажуть у представництві УВКБ ООН.

«Біженці можуть забрати у нас роботу». Це абсолютно безпідставно, адже наразі в країні лише близько 5 тисяч шукачів притулку та біженців, то ж ці люди не можуть суттєво вплинути на рівень безробіття.

«Біженці лише хочуть отримувати соціальні виплати в той час, як в Україні скрутна ситуація». Це хибна думка. В Україні біженці не отримують фінансову підтримку від держави.

За результатами соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці із громадською організацією «Центр інформації про права людини» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні, кожний четвертий українець готовий прийняти шукачів притулку у власній державі, якщо є загроза життю цих людей. Водночас така ж кількість респондентів – 25% – висловились категорично проти біженців.