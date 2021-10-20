Через те, що вона родом з Криму і там досі проживають її близькі, вона не може називати своє справжнє ім'я та прізвище. За кримінальним кодексом РФ вона може бути звинувачена в «участі в незаконному збройному формуванні на території іншої держави». А її близькі в анексованому Росією Криму – за те, що приховали інформацію про рідних, які були в ІДІЛ. Сама жінка не заперечує, що її чоловік воював за «Ісламську державу» (організація, визнана у світі екстремістським угрупованням). Навіщо вона поїхала в Сирію, адже там з 2011 року йде війна? І що думає про те, що не всі країни охоче повертають з таборів у Сирії своїх громадян, вважаючи, що вони можуть становити потенційну небезпеку для країни? Як жила у таборі? І які плани має на майбутнє?