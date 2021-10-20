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«Я нікому не загрожую». Навіщо кримчанка поїхала в Сирію? (відео)

«Я нікому не загрожую». Навіщо кримчанка поїхала в Сирію? (відео)
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«Я нікому не загрожую». Навіщо кримчанка поїхала в Сирію? (відео)

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Ще одну українку та її четверо дітей повернули з Сирії до України. Кілька років кримчанка з дітьми жила у таборі «Родж» закритого типу на півночі Сирії. «Іман» – так представилась нам українка, яка прожила у Сирії 8 років.

Через те, що вона родом з Криму і там досі проживають її близькі, вона не може називати своє справжнє ім'я та прізвище. За кримінальним кодексом РФ вона може бути звинувачена в «участі в незаконному збройному формуванні на території іншої держави». А її близькі в анексованому Росією Криму – за те, що приховали інформацію про рідних, які були в ІДІЛ. Сама жінка не заперечує, що її чоловік воював за «Ісламську державу» (організація, визнана у світі екстремістським угрупованням). Навіщо вона поїхала в Сирію, адже там з 2011 року йде війна? І що думає про те, що не всі країни охоче повертають з таборів у Сирії своїх громадян, вважаючи, що вони можуть становити потенційну небезпеку для країни? Як жила у таборі? І які плани має на майбутнє?

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