Вибух і обстріл у Сирії: щонайменше 27 людей загинули

Щонайменше 27 людей загинули внаслідок вибуху в столиці Сирії Дамаску й обстрілу міста на північному заході країни, що перебуває під контролем повстанців.

Сирійські державні ЗМІ повідомляють, що 14 людей загинули, а ще кілька були поранені, коли 20 жовтня дві придорожні бомби вибухнули в той час, як дорогою через міст у Дамаску проїжджав автобус сирійських військових.

Державне інформаційне агентство SANA оприлюднило фото, на яких видно автобус, який горить, і саперів, які знешкоджують ще одну бомбу, закладену на тій же території. Ніхто не взяв на себе відповідальність за вибух.

Через кілька хвилин внаслідок обстрілу урядовими силами району міста Аріха в північно-західному регіоні Ідліб, останньому великому оплоті повстанців, що борються з силами президента Башара Асада, загинули 13 людей, у тому числі діти, повідомили спостерігачі за правами людини в Серії, що базуються в Британії.

За даними спостерігачів, ще 20 людей були поранені.

Внаслідок 10-річного конфлікту в Сирії, що розпочався з розгону антиурядових протестувальників у березні 2011 року, в країні загинули понад 350 тисяч людей, а половина населення країни була переміщена.

Зараз сили Асада контролюють більшу частину Сирії після того, як військова підтримка з боку його союзників, Росії та Ірану, допомогла змінити баланс сил на його користь.

В останні роки Дамаск в основному був вільний від насильства після того, як сили Асада захопили анклави, які утримували повстанці, довкола міста.