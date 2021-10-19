У Міноборони заявили про успішну 4-у операцію з евакуації українців із Сирії

Міністерство оборони повідомляє, що 19 жовтня була успішно проведена чергова, четверта, операція з евакуації громадяни України з регіону північно-східної Сирії. Планується фінальна (п’ята) операція з евакуації, повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у фейсбуці.

В Офісі президента поінформували, що сьогодні вранці кримчанка Іман та четверо її дітей «безпечно повернулися в Україну».

На коли саме планується фінальна, п’ята, операція з евакуації, у Міноборони не повідомили. В Офісі президента висловили сподівання, що вона відбудеться «невдовзі».

«Після чого всі громадяни України будуть повністю евакуйовані з регіону північно-східної Сирії («Сирійський Курдистан»). Наразі там залишається 11 родин громадян України. Всі вони вивезені з табору Аль-Холл, підготовлені до евакуації, але перебувають на карантині», – додала Маляр.

Попередня операція з повернення українців відбулася влітку: увечері 15 червня з Сирії вивезли ще одну громадянку України з сімома дітьми.

Станом на 15 червня Україна вивезла з таборів біженців у Сирії трьох українок та 14 дітей. З 2019 року вони перебували у таборах закритого типу «Аль-Хол» та «Родж». У цих таборах розміщують людей, яких підозрюють у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Щодо українок не велося жодне розслідування за жоден злочин, і їх не судили за зв’язки з ісламістами. А відтак їхнє утримання у таборі правозахисники із організації Human Rights Watch ще у березні називали таким, що порушує міжнародне право.

Прискорити репатріацію іноземців закликала і Організація Об’єднаних Націй. В Управлінні ООН із координації гуманітарних питань заявили, що в таборі «Аль-Хол» люди живуть без елементарних зручностей, голодують і мерзнуть, а також, що в цьому таборі почастішали вбивства. Повідомлялося, що у «Аль-Холі», розташованому на північному сході Сирії, біля кордону з Іраком, проживають 62 тисячі людей, тоді як табір розрахований на 11 тисяч. Більше ніж 80 відсотків з них – це жінки та діти, які залишили території, звільнені від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». За повідомленнями, серед мешканців «Аль-Хола» – 48% іракських біженців, 38% – сирійців та 14% жінок і дітей із 60-ти країн світу.

Північні райони Сирії контролюють «Сирійські демократичні сили» – військовий альянс, створений за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США. На півночі Сирії розташовані два найбільші табори закритого типу, де проживають родини колишніх бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». Адміністрації таборів складаються із сирійських курдів.