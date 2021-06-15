З таборів у Сирії повертаються 8 українців: жінка та семеро її дітей

До України з Сирії повертаються восьмеро українців – одна жінка та семеро її дітей, які щонайменше з 2019 року перебували у таборі закритого типу «Родж» на північному сході Сирії. Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода Анжеліка Руденко, яка висвітлює процес евакуації, з сирійсько-іракського кордону.

За її інформацією, до процесу повернення жінок та дітей долучилися фахівці Головного управління розвідки, Міністерства закордонних справ – за дорученням Офісу президента України. Це стало можливим, зокрема, за підтримки влади Іракського Курдистану, яка фактично забезпечила транзитний коридор для вивезення громадян України через Ірак.

Після повернення до України родині будуть відновлювати документи громадян України, їх перевірять правоохоронні органи.

«Важливою буде адаптація жінки і дітей до нормального життя», – повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

Читайте також: Кримчанки в сирійських таборах: «Вони не переживуть третє літо»

Це другий етап евакуації громадян України на батьківщину.

31 грудня 2020 року Україна повернула з Сирії двох кримських татарок та сімох дітей. Тоді у СБУ заявляли, що «перевірили громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками міжнародної терористичної організації «Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок контррозвідка Служби безпеки тоді вказала, що не виявила «фактів причетності зазначених українських громадян до терористичної діяльності».

У квітні правозахисна організація Human Rights Watch повідомляла, що сирійська регіональна влада незаконно утримує близько 40 українських жінок і дітей у таборах для біженців. За оцінками активістів, громадянки України входять до 43 тисяч іноземців, яких сирійська влада утримує за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава». За даними правозахисників, щодо жодної з утримуваних жінок не висунули обвинувачень у будь-якому злочині. За даними організації, Україна – одна з 58 країн, серед яких також Франція, Німеччина, Росія, чиї громадяни утримуються у Сирії, Іраку, Лівії та Туреччині за підозрою у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».