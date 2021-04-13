HRW закликає Україну повернути жінок і дітей, утримуваних у Сирії

Сирійська регіональна влада незаконно утримує близько 40 українських жінок і дітей у таборах для біженців, повідомляє правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться в повідомленні організації від 13 квітня.

За оцінками активістів, громадянки України входять до 43 тисяч іноземців, яких сирійська влада утримує за підозрою в зв’язках із екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Більшість цієї групи із 40 людей – діти, деякі з них не старші за два роки.

За повідомленням, HRW 25 березня надіслала міністру закордонних справ Дмитру Кулебі та президенту Володимиру Зеленському листа із закликом допомогти повернути до України цих людей.

Радіо Свобода звернеться до Міністерства закордонних справ та Офісу президента України по коментарі щодо цієї заяви. Наразі ці установи публічно не коментували звернення HRW.

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«Українських жінок і дітей утримують у жахливих та відштовхуючих умовах, тоді як їхній уряд обирає ігнорувати проблему. Український уряд повинен виконати багаторазові вимоги регіональної влади повернути додому своїх громадян, надаючи перевагу найбільш вразливим», – йдеться в листі.

За даними правозахисників, щодо жодної з утримуваних жінок не висунули обвинувачень у будь-якому злочині.

У Human Rights Watch розкриткували умови, в яких утримують мешканців таборів, як нелюдські та небезпечні для життя. За даними ООН, пандемія погіршує ситуацію – у північно-східних регіонах Сирії станом на лютий 2021 року зафіксували 8 537 випадків захворювання на COVID-19.

За даними активістів української організації «Діти в Сирії та Іраку», на яку посилаються в HRW, в таборі «Ель-Хол» утримують вісьмох українок та 19 дітей, у таборі «Родж» – двох жінок і 11 дітей.

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«Активісти кажуть, що всі утримувані живуть в нестерпних умовах. Троє із затриманих жінок та одна дитина мають інвалідність, одна жінка має гостре захворювання нирок, одна дитина і жінка отримали шрапнельні поранення, ще в однієї дитини гостре захворювання ясен. Активісти також стверджують, що утримувані живуть у постійному страху й бояться за своє здоров’я та безпеку», – йдеться в зверненні.

За даними організації, Україна – одна з 58 країн, серед яких також Франція, Німеччина, Росія, чиї громадяни утримуються у Сирії, Іраку, Лівії та Туреччині за підозрою у зв’язку з «ІД».

Вночі проти 1 січня 2021 року президент Володимир Зеленський повідомив, що до України з Сирії повернулися дві громадянки України з дітьми, загалом – дев’ятеро людей, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії.