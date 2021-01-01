Із таборів у Сирії повернули громадянок України з дітьми – президент

До України з Сирії повернулися дві громадянки України з дітьми, повідомив Офіс президента Володимира Зеленського.

«У новорічну ніч завершилася багатоскладова операція з евакуації українських громадян із Сирії. Дев’ятеро осіб, які перебували в таборах для біженців на території північно-східної Сирії, були повернуті на батьківщину, про що просили їхні родичі. Це дві жінки та семеро дітей», – повідомили у пресслужбі президента.

За повідомленням, у червні 2019 року була створена спеціальна робоча група, до якої увійшли представники Служби безпеки України. Зокрема, фахівці перевіряли громадян, утримуваних у Сирії, на наявність можливих зв’язків з учасниками екстремістської організації «Ісламська держава». За результатами тривалих перевірок контррозвідка СБУ не виявила фактів причетності цих громадян до терористичної діяльності, повідомили в ОП.

У пресслужбі президента додали, що повернення громадян України ускладнювало спочатку загострення військово-політичної та безпекової ситуації на території Сирії, а пізніше – пандемія COVID-19.

«Повернутися до процесу евакуації стало можливим лише наприкінці 2020 року, коли стабілізувалася безпекова та епідемічна ситуація в цих країнах», – йдеться в повідомленні.

«Додому нарешті повернулися наші громадяни з Сирії – це жінки з дітьми. Кілька років їх утримували у надзвичайно жахливих умовах у таборах для переміщених осіб. Там, де немає життя і де пекло стає повсякденністю. Для держави це було одним із найскладніших завдань останнього часу – дістати їх звідти. Для цього працювали і наші дипломати, і спецслужби України, і партнерські спецслужби», – написав він у соцмережах вранці 1 січня.

У жовтні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українську владу повернути на батьківщину близько сотні жінок і дітей, які перебувають у сирійському таборі для бежінців «Ель-Хол».

Офіс президента закликав Меджліс «не політизувати» тему українців у Сирії.

Громадянський конфлікт у Сирії, який переріс у війну, почався у березні 2011. За час конфлікту понад 400 тисяч людей загинули, мільйони вимушені були залишити свої домівки.