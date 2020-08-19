Чубаров просить Зеленського евакуювати українців з табору біженців у Сирії

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом сприяти поверненню українців, які, за його інформацією, більше року очікують евакуації з табору для біженців Аль-Хол в Сирії. Як зазначив Чубаров, у таборі перебуває близько сотні громадян України – жінки і їхні неповнолітні діти.

«Повторно акцентую вашу увагу на тому, що мова йде виключно про жінок і їхніх дітей – громадян України. Міжнародні організації характеризують умови в таборі Аль-Хол як гуманітарну кризу: не вистачає їжі, води і медичної допомоги, діти помирають від хвороб. Щодня вмирають 10-20 осіб», – мовиться у зверненні.

За словами Чубарова, ще у травні 2019 році при Кабміні була створена спеціальна робоча група для вирішення цього питання.

«Маю зазначити, що за кілька місяців спільної роботи були виконані всі необхідні дії з підготовки до евакуації громадян України, однак евакуація не відбулася. Про все це і про інші обставини, які не підлягають публічному обговоренню, я двічі – у грудні 2019 року і в липні 2020 року – направляв Вам листи», – зазначив глава Меджлісу

Він стверджує, що щотижня у Меджліс кримськотатарського народу продовжують надходити звернення громадянок України, які чекають повернення додому.

Реакції Офісу президента України на дане звернення поки не було.

У березні 2019 року Рефат Чубаров повідомляв, що 21 жінка і 54 дитини – громадян України – перебувають у Сирії «у важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою» і просять допомогти повернутися в Україну

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули близько 400 тисяч осіб.