Росія і Китай ветували резолюцію Радбезу ООН про гуманітарну допомогу Сирії: Кремль просуває свій варіант

Росія і Китай 7 липня наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН, яка подовжує дозвіл на транскордонне надання гуманітарної допомоги Сирії строком на один рік. Офіційний Кремль пропонує скоротити число пунктів пропуску гуманітарної допомоги людям, які проживають у сирійському Ідлібі. Сьогодні, 8 липня, в ООН буде голосування за російський проєкт резолюції, що пропонує усе постачання гуманітарної допомоги перевести під контроль уряду Асада.

7 липня в Організації Об'єднаних Націй розглядали підготований Німеччиною і Бельгією проєкт резолюції, згідно з яким гуманітарна допомога продовжувала б доставлятися в охоплену війною Сирію через два контрольно-пропускні пункти (КПП) на турецькому кордоні без втручання з боку офіційного Дамаска. Однак, ухвалення резолюції ветували Росія і Китай.

Усі – за, а вони – проти

За словами дипломатів, крім Росії і Китаю, інші 13 членів Радбезу ООН проголосували за затвердження цього проекту.

Росія ще під час обговорення пропонувала зменшити час дії дозволу на транскордонне надання гуманітарної допомоги Сирії із одного року до шести місяців.

Крім того, Кремль наполягав на ухваленні резолюції, що передбачає продовження поставок допомоги тільки через один КПП на турецько-сирійському кордоні.

У підсумку проект резолюції не був ухвалений, підтвердив Крістоф Хойсген, постпред Німеччини при ООН, виконуючий обов'язки президента Радбезу ООН у липні.

У Міжнародному комітеті порятунку засудили дії Росії і Китаю.

«Блокування доступу до продуктів харчування, медикаментів, вакцин та апаратів ШВЛ неприпустимо в будь-який час, але під час пандемії COVID-19 це ще більш ганебно», – заявив Девід Мілібенд, президент Міжнародного комітету порятунку.

Що пропонує Росія?

Після ветування проєкту резолюції Росія запропонувала обговорити свій проєкт, копія якого виявилася у розпорядженні агентства Agence France-Presse.

Згідно з цим документом, Росія хоче, щоб усе постачання гуманітарної допомоги перейшли б під контроль офіційного Дамаска, а також виключає з механізму надання транскордонної гуманітарної допомоги один з двох пунктів в'їзду в Сирію – Баб аль-Салам.

На думку оглядачів, російський проєкт резолюції щодо надання гуманітарної допомоги людям, що перебувають у зоні бойових дій, унеможливить потрапляння допомоги до цивільного населення із непідконтрольних урядовим силам президента Асада територій.

Європейські дипломати розцінили дії Росії і Китаю як «вкрай негативні». Джерело Agence France-Presse в дипломатичних колах заявило, що скорочення числа пунктів пропуску призведе до того, що допомога не потрапить до тих, кому вона потрібна.

«Наполягати тільки на одному пункті пропуску – цинічно, це не відповідає потребам людей», – вважає один із дипломатів.

Голосування щодо російської резолюції відбудеться 8 липня.

Факти

Резолюція про надання Сирії транскордонної гуманітарної допомоги була ухвалена Радою безпеки ООН у 2014 році. Оскільки війна у Сирії триває, то дію резолюції необхідно періодично подовжувати.

Росія вже в 15-й раз скористалася правом вето, щоб вплинути на війну в Сирії, що триває з 2011 року.

Через пункт пропуску в Баб-аль-Хаве гуманітарна допомога потрапляє до 3- 4 мільйонів людей, які живуть у провінції Ідліб, підконтрольній опозиційним до уряду Асада силам.

Рада безпеки ООН одноголосно схвалила резолюцію, що закликає до негайного припинення збройних конфліктів, щоб полегшити боротьбу з коронавірусною пандемією.

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) розслідує факти застосування хімічної зброї у сирійському місті Алеппо та Східній Гуті.

розслідує факти застосування хімічної зброї у сирійському місті Алеппо та Східній Гуті. Сирія входить у десятий рік громадянської війни. Конфлікт почався 15 березня 2011 року, коли сирійська влада розігнала антиурядові акції протесту. За час війни загинули понад 370 тисяч людей, мільйони вимушені були покинути свої домівки.

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