ООН: російські авіаудари в Сирії можна вважати воєнними злочинами

Сирійські та російські військові літаки здійснювали авіаудари по школах, лікарнях і ринках у провінції Ідліб, що можна розцінити як воєнні злочини, заявили 7 липня експерти ООН.

Як наголошується в доповіді незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування подій у Сирії, в результаті «невибіркових бомбардувань» із боку проурядових сил до укладення перемир’я в березні загинули сотні людей, а близько мільйона жителів Сирії були змушені залишити свої будинки. Доповідь, що охоплює період із листопада 2019-го до червня 2020 року, ґрунтується на даних про польоти і свідченнях очевидців.

Комісія також покладає відповідальність за обстріл мирних районів на північному заході Сирії на джихадистське угруповання «Хайат Тахрір аш-Шам». Експерти ООН вважають, що ці удари були завдані «без очевидної законної військової мети». У доповіді повідомляється, що учасники угруповання «Хайат Тахрір аш-Шам» катували і вбивали ув’язнених.

За словами голови комісії Пауло Піньєйру, проурядові сили і формування, визнані ООН терористичними, грубо порушували закони війни і права сирійських цивільних осіб. У тексті описуються 52 напади на північному заході Сирії, 47 із яких, як стверджується, вчинив сирійський уряд за підтримки Росії.

На російську військову авіацію покладається відповідальність за удар 5 березня по птахофабриці поблизу міста Маарет-Місрін, де були розміщені вимушені переселенці, і за три удари 29 січня поруч із лікарнею в місті Аріха.