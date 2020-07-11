25 років тому понад 8 тисяч босняків, мусульманських чоловіків та хлопчиків, були вбиті силами боснійських сербів у Сребрениці. Цю подію офіційно визнали геноцидом. 11 липня нагадують про чергову її сумну річницю, цього найгіршого масового вбивства в Європі від Другої світової війни. Раміза Ґурдич у тій різанині в 1995 році втратила свого чоловіка та двох синів. І останні 25 років свого життя шукає відповіді та останки своїх рідних. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, агенцій AP, Reuters та ICTY)