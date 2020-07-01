Рада безпеки ООН закликає припинити збройні конфлікти для боротьби з пандемією коронавірусу

Рада безпеки ООН одноголосно схвалила резолюцію, що закликає до негайного припинення збройних конфліктів, аби полегшити боротьбу з пандемією коронавірусу.

Резолюція, складена Францією і Тунісом, «закликає всі сторони в збройних конфліктах негайно вступити в тривалу гуманітарну паузу протягом не менш ніж 90 днів поспіль, щоб гарантувати безпечну, безперешкодну і стійку доставку гуманітарної допомоги».

Резолюція стосується війн у Сирії, Ємені, Лівії та інших збройних конфліктів, що перебувають на порядку денному Ради безпеки, але не військових операцій проти екстремістських угруповань «Ісламська держава», «Аль-Каїда» та їхніх філій.

«Через 100 днів після заклику генсекретаря ООН до глобального припинення вогню на час пандемії COVID-19 Радбез сьогодні нарешті схвалив довгоочікувану резолюцію», – повідомив у фейсбуці речник місії України при ООН Олег Ніколенко.

Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойзген привітав резолюцію як «знак надії для всіх людей, які нині живуть в зонах конфліктів по всьому світу». Однак експерти поставили під сумнів, чи матиме резолюція хоч якийсь вплив. Документ фактично підтримує заклик генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша від 23 березня до глобального припинення вогню для боротьби з пандемією.

Як свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса, у червні кількість виявлених випадків COVID-19 у світі зросла більш як на 65%. На сьогодні у світі зафіксували 10,5 мільйона хворих на коронавірусну хворобу.