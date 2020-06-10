Сотні мільйонів людей у світі можуть постраждати від нестачі їжі через пандемію COVID-19 – ООН

Пандемія коронавірусу може спричинити надзвичайну ситуацію у сфері продовольства, що позначиться на життях сотень мільйонів людей, якщо не вжити негайних заходів, заявив генеральний секретар Організації Об’єднаних Націй Антоніу Ґутерріш.

«Наші продовольчі системи не справляються, і пандемія COVID-19 лише погіршує ситуацію… Цього року ще близько 49 мільйонів людей можуть потрапити в умови крайньої бідності через кризу COVID-19. Кількість людей, які гостро страждатимуть від нестачі їжі, швидко збільшуватиметься», – сказав Ґутерріш.

У разі, якщо не буде вжито негайних заходів для вирішення проблеми, «надзвичайна ситуація у сфері продовольства, що насувається, може мати довгострокові наслідки для сотень мільйонів дітей і дорослих», наголосив генсекретар ООН 9 червня.

За його даними, зараз у світі голодують понад 820 мільйонів людей, у майже 144 мільйонів дітей віком до п’яти років (більше ніж одна дитина з п’яти у світі) спостерігається затримка в рості.

Генсекретар ООН закликав визначити як ключові продовольчі послуги, гарантувати захист працівникам продовольчого сектору, постачанню гуманітарної допомоги, а також надати підтримку виробникам і дистриб’юторам продовольчих товарів, щоб уникнути перебоїв у ланцюжку постачань.

Крім того, Ґутерріш закликав звернути більше уваги на продовольчі програми, зокрема допомозі дітям, які не мають доступу до шкільного харчування.

Також генсекретар ООН закликав «інвестувати у майбутнє».

«У нас є можливість побудувати більш інклюзивний і стійкий світ. Давайте побудуємо продовольчі системи, які краще задовольнять потреби виробників і працівників цих сфер. Давайте надамо більш широкий доступ до здорової та поживної їжі, щоб ми змогли ліквідувати голод», – наголосив він.

Світовий банк у нещодавній доповіді заявив, що на тлі пандемії коронавірусу й інфікування понад 7 мільйонів людей на планеті країни стикаються з безпрецедентною економічною кризою, що може вивести мільйони людей до межі бідності.

У доповіді Світового банку про глобальні економічні перспективи від 8 червня йдеться, що цього року світова економіка скоротиться на 5,2%, що є найбільшим «шоком» після скорочення на 13,8% відразу після Другої світової війни.