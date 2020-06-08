Світовий банк попереджає про серйозну економічну кризу, ВООЗ каже – ситуація з коронавірусом погіршується

Світовий банк заявляє, що на тлі пандемії коронавірусу та інфікування понад 7 мільйонів людей на планеті країни стикаються з безпрецедентною економічною кризою, що може вивести мільйони людей до межі бідності.

У доповіді Світового банку про глобальні економічні перспективи від 8 червня йдеться, що цього року світова економіка скоротиться на 5,2%, що є найбільшим «шоком» після скорочення на 13,8% відразу після Другої світової війни.

Згідно з доповіддю, майже у всіх країнах з розвиненою економікою, і тих, що розвиваються, спостерігатиметься скорочення доходів на душу населення. При цьому кількість людей, що живуть за межею бідності (визначеної як менш ніж на 1,9 долара США в день), може зрости на 70-100 мільйонів людей.

Аналітики Світового банку попереджають, що в разі другої хвилі пандемії економічні наслідки в усьому світі можуть бути ще гіршими.

Директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Аданом Гебреісус також застеріг країни від надто швидких дій з послаблення обмежень, заявивши, що глобальна пандемія все ще посилюється. За його словами, пандемія в Західній Європі слабшає, але в Східній Європі і Центральній Азії захворюваність продовжує зростати.

«Пройшло понад шість місяців з початку пандемії, і зараз жодна країна не повинна «прибирати ногу з педалі», – сказав Гебреісус журналістам в Женеві, додавши, що за минулу добу в світі було зареєстровано найбільшу кількість нових випадків COVID-19 за один день з початку пандемії.

За даними американського університету Джонса Гопкінса, кількість тих, хто захворів на коронавірусне захворювання COVID-19, у світі становить 7 068 144 людей, понад 404 тисячі людей померли.