Чубаров: 75 українських жінок і дітей просять допомогти їм повернутися з Сирії в Україну

21 жінка і 54 дитини – громадяни України – перебувають у Сирії «у важких умовах на територіях зі зруйнованою інфраструктурою» і просять допомоги в поверненні в Україну, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат від БПП Рефат Чубаров.

«Останнім часом на адресу Меджлісу кримськотатарського народу та на мою адресу, як народного депутата України, стали надходити звернення жінок – громадян України різних національностей, які, в силу різних життєвих обставин, опинилися разом з малолітніми дітьми на території Сирії, з проханнями допомогти їм повернутися в Україну», – написав Чубаров у Facebook пізно ввечері 24 березня.

За його словами, Меджліс у цьому питанні взаємодіє з Міністерством закордонних справ України.

23 березня підтримувані США, а також Францією і Британією, повстанські загони в Сирії, «Сирійські демократичні сили», оголосили, що повністю визволили від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава» село Багуз, яке було останнім населеним пунктом країни, утримуваним екстремістами.

Взяття Багуза означає символічний кінець проголошеного екстремістами «халіфату», який на піку свого розширення займав значні території в Сирії й Іраку.

Тисячі іноземних громадян поїхали жити в Ірак і Сирію, коли «Ісламська держава» оголосила «халіфат».

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули близько 400 000 людей.