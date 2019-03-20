«Ісламська держава» втрачає останній опорний пункт на сході Сирії

Підтримувані США сили сирійської опозиції захопили табір бойовиків біля селища Багуз, у провінції Дейр ез-Зор. Це останній район у Сирії, контрольований бойовиками-екстремістами з угруповання «Ісламська держава».

За словами речника сирійських демократичних сил Мустафи Балі, захоплення табору є великим кроком вперед, але про остаточну перемогу над екстремістами поки ще рано говорити.

Під контролем «ІД», за повідомленням, залишається невелика смуга землі вздовж річки Євфрат. Крім того, відомо, що навіть на звільнених від «ІД» територіях її бойовики підтримують «сплячі осередки», які в майбутньому можуть створити загрозу.

Взяття Багуза означатиме символічний кінець проголошеного екстремістами «халіфату», який на піку свого розширення займав значні території в Сирії й Іраку.

«Сирійські демократичні сили» 1 березня відновили військові дії, щоб звільнити останню територію, утримувану бойовиками «Ісламської держави» в провінції Дейр ез-Зор, після евакуації тисяч мирних жителів і заручників, які опинилися там заблокованими.

Президент США Дональд Трамп заявив 28 лютого, що угруповання «Ісламська держава» втратило «100 відсотків» території, яку колись контролювала в Сирії. За офіційними даними, на невеликій ділянці території в Багузі залишалися сотні бойовиків.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули близько 400 000 людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду – режиму якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ із Сирії. Така заява викликала критику з боку багатьох американських політиків і схвалення з боку Кремля.

Пізніше в американських ЗМІ фігурували цифри про намір Білого дому залишити в Сирії від 200 до 400 американських військовослужбовців в складі миротворчої місії. Плани щодо чисельності і призначення цього контингенту продовжує опрацьовувати Пентагон.