Reuters: під контролем «Ісламської держави» в Сирії залишився один населений пункт

У Сирії під контролем угруповання «Ісламська держава» залишився тільки один населений пункт, але й його звільнять найближчим часом. Про це заявили агентству Reuters представники сирійських демократичних сил – коаліції опозиційних збройних формувань, яку підтримують США.

Раніше сирійський центр моніторингу прав людини, що базується в Британії, повідомив про повне звільнення сирійської території від загонів «ІД». Ця інформація, однак, не була підтверджена.

Стверджується, що за останні дні кілька сот бійців «ІД» здалися сирійським демократичним силам.

7 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що незабаром США зможуть оголосити про кінець боротьби з «Ісламською державою».

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ з Сирії.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули більше 400 000 людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду – режиму якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.