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16 Лютий 2019, Київ 14:37
Новини | Міжнародні

Reuters: під контролем «Ісламської держави» в Сирії залишився один населений пункт

Очікується, що останній підконтрольний «ІД» населений пункт звільнять найближчим часом

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У Сирії під контролем угруповання «Ісламська держава» залишився тільки один населений пункт, але й його звільнять найближчим часом. Про це заявили агентству Reuters представники сирійських демократичних сил – коаліції опозиційних збройних формувань, яку підтримують США.

Раніше сирійський центр моніторингу прав людини, що базується в Британії, повідомив про повне звільнення сирійської території від загонів «ІД». Ця інформація, однак, не була підтверджена.

Стверджується, що за останні дні кілька сот бійців «ІД» здалися сирійським демократичним силам.

Автомобілі Збройних сил США, які підтримують СДС, поблизу селища Багуз, Сирія, січень 2019 року
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7 лютого президент Сполучених Штатів Дональд Трамп припустив, що незабаром США зможуть оголосити про кінець боротьби з «Ісламською державою».

14 січня Трамп офіційно заявив про початок виведення американських військ з Сирії.

У Сирії з 2011 року триває громадянська війна, в результаті якої загинули більше 400 000 людей. Росія, втрутившись в цей конфлікт, надає в ньому підтримку президенту Сирії Башару Асаду – режиму якого значна частина світу, і західного, і арабського, відмовила в легітимності.

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