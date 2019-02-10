У Сирії розпочався штурм останнього прихистку «Ісламської держави»

Підтримувані США сили в Сирії розпочали 10 лютого штурм останнього контрольованого угрупованням «Ісламська держава» анклаву біля кордону з Іраком. Базована у Великій Британії організація «Сирійська обсерваторія з прав людини» повідомляє про важкі бої, авіанальоти та артилерійські обстріли утримуваних бойовиками позицій.

9 лютого речник «Сирійських демократичних сил» Мустафа Балі оголосив, що це військове об’єднання за підтримки Сполучених Штатів готується розпочати наступ на останній прихисток угруповання «Ісламська держава». За його словами, протягом останніх десяти днів з оточеної території евакуювали понад 20 тисяч цивільних.

Ще два роки тому угруповання «Ісламська держава» контролювало значну частину територій Сирії та Іраку, але тепер під їхнім контролем перебувала лише незначна частина східної сирійської провінції Дейр ез-Зор.

6 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в грудні бойовики угруповання «Ісламська держава» були «переважно вигнані» та оголосив, що Сполучені Штати виведуть із Сирії дві тисячі військовослужбовців, які перебувають у цій країні.