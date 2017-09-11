В Іраку утримуються 1400 жінок і дітей ймовірних бойовиків угруповання «Ісламська держава» – Reuters

Влада Іраку утримує 1400 дружин та дітей ймовірних бійців екстремістського угруповання «Ісламська держава», передає агенція Reuters з посиланням на іракських чиновників у галузі безпеки.

Згідно з повідомленням, багато із затриманих є вихідцями з Туреччини, Таджикистану, Азербайджану та Росії. Дехто – з Азії, незначна кількість – це громадяни Франції і Німеччини.

Як повідомляє Reuters, затримані є дружинами та дітьми бійців-ісламістів, яких витіснили урядові сили з останніх укріплень, включаючи Мосул.

Іракський полковник Ахмед аль-Таї заявив, що військові утримують сім’ї екстремістів і чекають на розпорядження влади щодо них.

Повідомляється, що жінки і діти перебувають в таборі на південь від Мосула. За даними розвідки, громадянство утримуваних все ще намагаються підтвердити, оскільки багато з них не мали оригінальних документів.

Прем’єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді 10 липня оголосив про перемогу у Мосулі над джихадистами і звільнення міста від бойовиків угруповання «Ісламська держава», яке 3 роки утримувало місто, оголосивши його столицею «халіфату» в Іраку.