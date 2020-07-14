Сирія: троє російських військових підірвалися на фугасі

У Сирії в провінції Ідліб при підриві на фугасі були поранені троє російських солдатів, які брали участь у спільному патрулі з турецькими військовими. Про це повідомляє російське інформагентство «Інтерфакс» з посиланням на російський Центр примирення ворогуючих сторін в Сирії.

Як інформує Радіо Свобода, життя військовослужбовців нічого не загрожує, вони були легко поранені. Військових доставили на авіабазу Хмеймім. При підриві також постраждав екіпаж турецького бронеавтомобіля. Патрулювання тимчасово припинили. Російські і турецькі військові, а також сирійські органи безпеки з’ясовують, хто з бойовиків міг бути причетний до нападу.

Російські і турецькі військові патрулюють трасу М-4, яка з’єднує порт Латакія з кордоном Іраку, з березня цього року. Про це домовилися президенти двох країн Володимир Путін і Реджеп Ердоган. З початку патрулювання постраждав уже 20-й спільний патруль.

У провінції Ідліб на північному заході Сирії – останній на захід від Євфрату території, контрольованої сирійської збройної опозицією, – зараз здебільшого дотримується режим перемир’я, про яке, після декількох тижнів кровопролитних боїв, в яких брала участь і турецька армія, домовилися 6 березня у Москві Путін і Ердоган.

Росія в сирійському конфлікті виступає союзником Асада, а Туреччина підтримує його супротивників. Деякі угруповання опозиції, зокрема, джихадисти з визнаного у Росії терористичним угруповання «Хайят Тахрір аш-Шам», заявили, що не визнають домовленостей Росії і Туреччини.