Суд у Франції засудив дядька Башара Асада до ув’язнення за відмивання коштів

Суд у Франції засудив дядька президента Сирії Башара Асада до чотирьох років ув’язнення за відмивання коштів. Відповідне рішення суд ухвалив 17 червня.

Згідно з рішенням суду, Рифат Асад отримав у Франції майно на мільйони євро, використовуючи кошти, виведені з Сирії.

Паризький суд також наклав арешт на майно Асада у Франції вартістю в 90 мільйонів євро (близько 101 мільйона доларів).

81-річний колишній віцепрезидент, якого у грудні госпіталізували з внутрішньою кровотечею, не був присутній у залі суду. Він заперечував будь-яку провину, походження статків пояснював подарунком від королівської сім’ї Саудівської Аравії.

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Адвокати Асада пообіцяли оскаржити рішення.

Рифат Асад відомий як «м’ясник Хами» – за повідомленнями, саме він керував військовими, які придушили повстання у центральній Сирії в 1982 році. Згодом його звинуватили в спробі усунути від влади експрезидента Хафеза Асада, який керував країною з 1971-го до своєї смерті в 2000 році. Після його смерті країну очолив Башар Асад.

Асад-старший проживає в екзилі з середини 1980-х років. Після початку громадянської війни в 2011 він закликав племінника піти у відставку.