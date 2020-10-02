Офіс президента закликав Меджліс «не політизувати» тему українців у Сирії

Над поверненням громадян України, які опинилися в Сирії, працюють дипломати, спецслужби та розвідки, заяляє Офіс президента. Про це йдеться в повідомленні 2 жовтня.

У відповідь на заяву голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова ОП зазначає, що «представники Меджлісу... не можуть бути детально поінформованими щодо конкретики в тій діяльності», яка здійснюється для повернення до України громадян із гарячих точок.

«Кожен із дорослих людей, що перебували в тому регіоні на територіях, так чи інакше контрольованих ІДІЛ, має певну особисту історію. Яку потрібно досконало вивчити. Крім того, з метою евакуації наших громадян з табору «Аль-Хол» спеціальні органи України проводять низку практичних заходів, зокрема негласних, щодо моніторингу безпекової ситуації та пошуку дійсно можливих шляхів евакуаці», – заявляє Офіс.

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Згідно з повідомленням, спецслужби мають враховувати безпеку громадян не тільки за кордоном, а й усередині країни. Окремо адміністрація президента звертає увагу на те, що переважна більшість українців, які перебувають у Сирії, є вихідцями з анексованого Криму і мають там родичів.

«Публічне розголошення інформації щодо присутності наших громадян у Сирії абсолютно точно може призвести до утисків, затримань з боку спеціальних органів РФ їхніх близьких та осіб, з якими вони контактували в Криму», – вважають в ОП.

Офіс президента закликав Меджліс «не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів». Водночас Офіс очікує від представництва кримських татар роботи в питаннях, які є в його компетенції, зокрема – промоції Кримської платформи.

Напередодні голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав українську владу повернути на батьківщину близько сотні жінок і дітей, які перебувають у сирійському таборі для бежінців «Ель-Хол».