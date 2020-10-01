Адвокати заявляють про «грубі порушення» щодо ознайомлення із сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір»

Адвокати фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» заявляють про «грубі порушення» з боку слідства російського ФСБ в Криму. Йдеться про процес ознайомлення обвинувачуваних та їхніх захисників із матеріалами кримінальної справи, слідство в якій уже завершене. Про це в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії розповіли адвокати Ліля Гемеджи та Еміль Курбедінов.

Так, слідство ФСБ Криму відмовляє адвокатам в ознайомленні із аудіо та відеоматеріалами справи, зокрма про приховане стеження з боку ФСБ за фігурантами справи.

«Багатьом з моїх колег, кому усно, кому письмово, було відмовлено в наданні цих записів. Приховування аудіо та відеоматеріалів робиться навмисно, щоб сторона захисту не змогла належним чином ознайомитися з ними», – розповів Курбедінов.

Ліля Гемеджи подала скаргу в російську прокуратуру Криму на дії слідчого ФСБ Криму.

Курбедінов вважає, що співробітники російської ФСБ Криму навмисно кваплять адвокатів і їх підзахисних із ознайомленням. Йдеться про 56 томів кримінальної справи (в кожному томі близько 250 сторінок), речові докази, а також про аудіо та відео матеріалах. Захист і підсудні почали ознайомлення з матеріалами справи на початку вересня.

«Завдання стоїть швидко прогнати ці матеріали, не дивлячись на велику кількість обвинувачених. Перший крок з боку ФСБ в цьому напрямку вже зроблено – справа розбита на «п’ятірки». Другий крок – зробити так, щоб все пройшло у найкоротші терміни, не звертаючи уваги на об’ємність. Все прогнати, відправити хлопців по етапу, а справу віддати в Південний окружний військовий суд. Я ж вважаю так: якщо слідство йшло півтора року, то і у нас має бути мінімум півтора року на ознайомлення», – пояснив адвокат.

Самі ж фігуранти справи у минулі вихідні відмовилися покидати СІЗО №1 Сімферополя і їхати на ознайомлення, розповіла адвокат Ліля Гемеджи. За її словами, фігуранти також написали низку заяв про порушення їхніх прав з боку ФСБ Криму.

«Частина хлопців читають матеріали справи в підвальному приміщенні: там душно і сиро. Після цих скарг СІЗО почало видавати сухпайки, які містять свинину. Хлопці можуть їсти звідти тільки 6 галетних печеньок. Водою вони нормально не забезпечені. Також їм не видають індивідуальні засоби санітарно-гігієнічного характеру», – розповіла адвокат.

Російська влада публічно не коментує заяви адвокатів фігурантів другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.