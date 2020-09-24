Російський «Меморіал» визнав політв’язнями ще 4 кримських татар, фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав чотирьох фігурантів алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» політв’язнями. Про це повідомляється на сайті центру.

«Згідно з міжнародним керівництвом з визначення поняття «політичний в’язень», «Меморіал» вважає кримських татар Ельдара Кантимірова, Руслана Месутова, Руслана Нагаєва і Ленура Халілова політв’язнями. Мусульман позбавили волі у зв’язку з насильницьким здійсненням ними права на свободу совісті, віросповідання та асоціацій. Ми вимагаємо їх негайного звільнення», – йдеться у повідомленні.

У червні цього року «Меморіал» визнав політв'язнями фігурантів кримських «справ Хізб ут-Тахрір Айдера Джаппарова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Енвера Сейтосманова, Акрамжона Абдуллаєва і Нематжона Ісроїлова.

Російські силовики затримали кримчан після обшуків 10 червня 2019 року. ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять у рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Як повідомляє об’єднання «Кримська солідарність», Руслан Нагаєв і Ельдар Кантиміров були затримані в Алушті, в селі Малий Маяк – Руслан Месутов, у селі Ізобільне – Ленур Халілов, голова місцевої релігійної громади «Алушта».

Наразі всі фігуранти справи перебувають у слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону, а кримінальна справа перебуває на етапі судового розгляду.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.