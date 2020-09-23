Проти матері фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» порушили справу через одиночний пікет в Криму – активісти

Проти матері одного з координаторів громадського об’єднання «Кримська солідарність», фігуранта другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» Сервера Мустафаєва Венери Мустафаєвої в анексованому Криму відкрили справи про адміністративне правопорушення. Як повідомляють активісти «Кримської солідарності», причина – одиночний пікет, який провела жінка.

Повідомляється, що як «доказ» правопорушення силовики використали новину про пікет Венери Мустафаєвої на сайті проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За інформацією активістів, справу порушили за статтями про недотримання правил поведінки при «введенні режиму підвищеної готовності» і несанкціоновану організацію або проведення публічного заходу. Статті передбачають штраф і громадські роботи.

22 вересня Венеру Мустафаєву викликали до підконтрольного Росії відділку поліції в Бахчисарайському районі. Пубілчної інформації від російських силовиків про адмінсправи проти Мустафаєвої немає.

15 вересня, у день винесення вироку її синові, Венера Мустафаєва вийшла на одиночний пікет у Бахчисараї. Під час пікету вона тримала в руках плакат з написом: «Розмови в мечеті – не злочин. Поверніть мені сина!».

Південний окружний військовий суд в російському Ростові-на-Дону засудив Сервера Мустафаєва до 14 років колонії суворого режиму у «справі Хізб ут-Тахрір».

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.