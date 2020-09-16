У Росії засудили на тривалі терміни фігурантів бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір»

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність» у фейсбуці.

Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.

Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.

Раніше російська прокуратура запросила терміни ув’язнення для всіх фігурантів даної справи: Марлену Асанову - 20 років і штраф у 800 тисяч рублів, Мемету Белялову – 21 рік, Тимуру Ібрагімову – 20 років. Їх звинувачення розглядає як організаторів осередку «Хізб ут-Тахрір».

Іншим фігурантам справи просили такі терміни: Сервера Зекір’яєву – 15 років, Серверу Мустафаєву – 17 років, Сейрану Салієву – 19 років, Ернесу Аметову – 17 років і 6 місяців, Едему Смаїлову – 17 років і 6 місяців.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.