Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в анексованих Криму і Севастополі, оскільки це незаконно згідно з міжнародним правом, а також передачу громадян України з Криму до судів у Росії. ЄС закликає Росію скасувати ці рішення і звільнити всіх незаконно затриманих українців, заявив 18 вересня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.

«ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, як і раніше, має першорядне значення. Європейський союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – ідеться в повідомленні.

Раніше цього тижня прокуратура АР Крим та Севастополя заявила, що вважає вирок фігурантам бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» черговим доказом релігійних переслідувань в окупованому Криму.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.

Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.