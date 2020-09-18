Європейський союз не визнає застосування російського законодавства в анексованих Криму і Севастополі, оскільки це незаконно згідно з міжнародним правом, а також передачу громадян України з Криму до судів у Росії. ЄС закликає Росію скасувати ці рішення і звільнити всіх незаконно затриманих українців, заявив 18 вересня офіційний представник зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано.
«ЄС очікує, що Росія припинить тиск на кримськотатарську громаду. На півострові повинні бути гарантовані міжнародні стандарти прав людини. Повний, вільний і необмежений доступ міжнародних правозахисників на всю територію України, включно з Кримом і містом Севастополь, як і раніше, має першорядне значення. Європейський союз непохитно підтримує незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів», – ідеться в повідомленні.
Раніше цього тижня прокуратура АР Крим та Севастополя заявила, що вважає вирок фігурантам бахчисарайського «справи Хізб ут-Тахрір» черговим доказом релігійних переслідувань в окупованому Криму.
Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».
Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.
Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.
Кримські «справи Хізб ут-Тахрір»
Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».
Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їхнє переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.
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