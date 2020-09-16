МЗС України висловило протест через вирок російського суду у кримській«справі Хізб ут-Тахрір»

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку з рішенням Південного окружного військового суду у російському Ростові-на-Дону щодо кримчан, фігурантів другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

«Жахливі терміни ув’язнення за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності є яскравим свідченням того, як держава-окупант активно використовує своє антитерористичне законодавство для маскування системних політичних репресій та релігійної дискримінації, спрямованих проти представників кримськотатарського народу з метою залякування та придушення будь-яких нелояльних громадянських рухів та ініціатив на тимчасово окупованому півострові Крим», – мовиться у повідомленні.

МЗС закликало міжнародну спільноту відреагувати на рішення російського суду, посилити тиск на Росію, зокрема за рахунок запровадження санкцій.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (Мінреінтеграціі) України має намір домагатися посилення міжнародних санкцій проти осіб, які винесли «незаконні, політично мотивовані вироки проти незаконно утримуваних кримських татар». Про це сказала заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Інна Голованчук під час акції на Майдані Незалежності на підтримку кримських політв’язнів.

Український омбудсмен Людмила Денисова засудила винесений російським судом вирок.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону оголосив вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

Так, Марлену Асанову присудили 19 років колонії суворого режиму, Мемету Белялову – 18, Тимуру Ібрагімову – 17 років, Сейрану Салієву – 16, Серверу Мустафаєву – 14, Серверу Зекір'яєву – 13, Едему Смаїлову – 13.

Ернес Аметов був визнаний невинним і звільнений в залі суду.