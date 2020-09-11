Суд у Росії планує винести вирок у другій бахчисарайській «справі Хізб ут-Тахрір» наступного тижня

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону 16 вересня планує винести вирок фігурантам другої бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Як повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність», підсудні виступили з останнім словом напередодні вироку.

«Кожен з них в останньому слові провів паралель між переслідуваннями кримських татар у царській Росії, депортацією 1944 року і переслідуваннями, що почалися в Криму в 2014 році», – йдеться у повідомленні.

Суддя Різван Зубаїров перебивав кожного промовця мінімум тричі, кажучи, що їхні слова стосунку до кримінальної справи не мають.

Російська прокуратура запросила терміни ув'язнення для всіх фігурантів цієї справи: Марлену Асанову – 20 років і штраф у 800 тисяч рублів, Мемету Бєлялову – 21 рік, Тимуру Ібрагімову – 20 років. Їх звинувачення розглядає як організаторів осередку «Хізб ут-Тахрір».

Іншим фігурантам справи просять такі терміни: Сервера Зекір'яєву – 15 років, Серверу Мустафаєву – 17 років, Сейрану Салієву – 19 років, Ернесу Аметову – 17 років і 6 місяців, Едему Смаїлову – 17 років і 6 місяців.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисарая. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекір’яєв і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії та анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року в Криму було затримано координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і житель села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».

15 листопада 2019 року Південний військовий окружний суд російського Ростова-на-Дону почав розглядати цю справу по суті.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об’єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.