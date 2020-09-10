Фігурантам сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили арешт до 15 грудня

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід фігурантам другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» до 15 грудня. Як повідомило громадське об’єднання «Кримська солідарність», адвокат Еміль Курбедінов клопотав про те, щоб засідання провели у відкритому, а не закритому режимі, однак суд відхилив його. Також захисники заявили клопотання про застосування щодо їхніх підзахисних четвертої Женевської Конвенції, що також не було задоволено.

9 червня підконтрольний Росії Верховний суд Криму продовжив запобіжний захід дев’ятьом фігурантам другої сімферопольського «справи Хізб ут-Тахрір» до 15 вересня: Яшару Муедінову, Сервету Газієву, Джемілю Гафарову, Осману Аріфмеметову, Руслану Сулейманову, Шабану Умерову, Рустему Сейтхалілову, Владлену Абдулкадирову і Раїму Айвазову.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, в тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Усього затримали 24 активістів за звинуваченням в участі в забороненій у Росії і анексованому нею Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний – Раїм Айвазов.

Представники міжнародної ісламської політичної організації «Хізб ут-Тахрір» називають своєю місією об’єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті, але вони відкидають терористичні методи досягнення цього і кажуть, що зазнають несправедливого переслідування в Росії та в окупованому нею в 2014 році Криму. Верховний суд Росії заборонив «Хізб ут-Тахрір» у 2003 році, включивши до списку об'єднань, названих «терористичними».

Захисники заарештованих і засуджених у «справі Хізб ут-Тахрір» кримчан вважають їх переслідування мотивованим за релігійною ознакою. Адвокати зазначають, що переслідувані у цій справі російськими правоохоронними органами – переважно кримські татари, а також українці, росіяни, таджики, азербайджанці та кримчани іншого етнічного походження, які сповідують іслам. Міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.