Росія та США розійшлися в питанні виключення Сирії з ОЗХЗ

Російський та американський посли в ООН 6 квітня виклали аргументи щодо голосування, яке має відбутися наприкінці цього місяця і може позбавити Сирію права голосу в міжнародному наглядовому органі з питань хімічної зброї.

США вважають, що Організація за заборону хімічної зброї (ОЗХЗ) має проголосувати за призупинення членства Сирії та надіслати таким чином сигнал режиму Башара Асада, що використання хімічної зброї є неприпустимим.

Російський представник звинуватив США та їхніх західних союзників у спробі «демонізувати Дамаск» і закликав голосувати проти такого рішення.

Дискусія відбулася на засіданні Ради безпеки ООН з питань хімічної зброї Сирії, під час якого керівник ООН із роззброєння заявив, що декларація Сирії про запаси хімічних речовин та місця виробництва хімічної зброї, подана майже вісім років тому, залишається неповною.

Питання про статус Сирії в ОЗХЗ виникло після того, як 2020 році Виконавча рада ОЗХЗ вимагала від Сирії надати детальну інформацію про три хімічні атаки у 2017 році, в яких звинувачується уряд президента Асада. Коли цього не сталося, Франція подала проект заходу щодо припинення прав та привілеїв Сирії в ОЗХЗ. Це питання буде розглянуто на засіданні 193 держав-членів організації, яке розпочнеться 20 квітня.