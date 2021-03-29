Держсекретар США закликав ООН не політизувати гуманітарну допомогу Сирії

Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Раду безпеки ООН 29 березня не перетворювати гуманітарну допомогу охопленій конфліктом Сирії на політичне питання та відкрити більше прикордонних пунктів, щоб передати їжу та іншу допомогу 13,4 мільйонам людей, які цього потребують.

Вказуючи на Росію та її близького союзника, президента Сирії Башара Асада, Блінкен заявив, що Рада безпеки повинна «припинити брати участь у або виправдовувати напади» на лікарні та біля єдиного дозволеного пункту пропуску, що перекрило шляхи надання допомоги.

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Цього місяця Сполучені Штати головують в Раді Безпеки, а Блінкен очолив віртуальну зустріч.

«Припиніть робити гуманітарну допомогу, від якої залежать мільйони жителів Сирії, політичним питанням, покладаючи надії на Раду Безпеки. Давайте покладемо край очікуванню, візьмемося до дії, допоможемо народу Сирії», – сказав Блінкен.

Представник США закликав відновити закриті пункти перетину в Баб-ес-Саламі на кордоні Сирії з Туреччиною та Аль-Ярубія на іракському кордоні, заявивши, що вони дозволять допомогти 4 мільйонам і 1,3 мільйона сирійців відповідно.

Блінкен в кінцевому підсумку закликав до політичного рішення в Сирії на основі резолюції 2254 Ради Безпеки, затвердженої одноголосно в 2015 році.

Зустріч державного секретаря США Ентоні Блінкена з офіційними особами ООН відбулася в рамках стратегії адміністрації Байдена щодо відновлення співпраці з міжнародними організаціями.