Блінкен обговорить з представниками ООН відновлення співпраці Вашингтону з міжнародними організаціями

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує провести 29 березня зустрічі з офіційними особами Організації Об'єднаних Націй, згідно зі стратегією адміністрації Байдена щодо відновлення співпраці з міжнародними організаціями.

Як заявили у Держдепартаменті, Блінкен, який братиме участь у зустрічах віртуально, підтвердить прихильність США роботі через багатосторонню систему для вирішення найсерйозніших світових проблем.

«Візит Секретаря буде ґрунтуватися на діях адміністрації щодо відновлення роботи в рамках ООН, в тому числі шляхом повторного приєднання до Паризької угоди і Всесвітньої організації охорони здоров’я, а також шляхом оголошення кандидатури США до Ради ООН з прав людини на термін 2022-2024 років», – мовиться у заяві Держдепартаменту.

Блінкен також очолить засідання Ради Безпеки ООН в рамках головування США в Раді. Воно стосуватиметься гуманітарної ситуації в Сирії. Блінкен виступатиме за припинення вогню і безперешкодного доступу для гуманітарної допомоги, заявили у Держдепартамент.

Блінкен також зустрінеться з Генеральним секретарем ООН Антоніу Ґутеррішем, щоб обговорити нагальні питання Ради Безпеки ООН, включаючи необхідність реформи системи ООН.

Минулого тижня Держсекретар США Ентоні Блінкен побував у Брюсселі, де зустрівся з керівництвом ЄС та НАТО.