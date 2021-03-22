Держдепартамент США засудив обстріли та авіаудари в Сирії

Сполучені Штати рішуче засудили здійснені режимом Асада артилерійські обстріли та російські авіаудари, внаслідок яких у Сирії, на заході Алеппо та Ідлібу загинули мирні жителі. Про це заявив у понеділок офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.

Внаслідок артилерійського обстрілу лікарні в західному Алеппо загинуло кілька пацієнтів, зокрема дитина, і було поранено понад десятка медичних працівників. Координати цієї лікарні були отримані в рамках чинного під егідою ООН механізму з вирішення конфліктів, повідомляє «Голос Америки».

Російські військові завдали авіаудари в Ідлібі в районі кордону з Туреччиною, внаслідок чого загинув один мирний житель і опинився під загрозою доступ до гуманітарної допомоги. Прикордонний пункт Баб-ель-Хава залишається єдиним переходом у Сирії, яким ООН дозволяє поставку гуманітарної допомоги. Через цю ділянку щомісяця отримують допомогу близько 2,4 мільйона сирійців.

Представник Держдепартаменту наголосив, що цивільні особи, цивільний медичний персонал і медичні установи, ніколи не повинні ставати об’єктом воєнних дій. Такі акти насильства повинні припинитися, наголосив Нед Прайс, повторивши заклик Вашингтону до припинення вогню всіма учасниками конфлікту в Сирії.