У Великій Британії можуть порушити провадження проти дружини Башара Асада

Британська поліція розпочала попереднє розслідування щодо Асми аль-Асад, дружини сирійського президента Башара Асада. Її підозрюють у підтримці тероризму. Про це повідомляють британські засоби інформації 14 березня.

Асма Асад народилася і навчалася у Великій Британії, де досі живуть її батьки, сирійці за походженням. Вона має британське громадянство. На постійне проживання до Сирії вона переїхала в 2000 році, коли вийшла заміж за Башара Асада, сина президента Хафеза Асада.

У 2011 році проти влади Асада розпочалися масові виступи, які жорстоко придушувалися. Заворушення переросли в збройне протистояння. Громадянська війна в Сирії, в яку втрутилися і зовнішні сили, в тому числі Росія і Туреччина, триває вже 10 років. Зараз уряду Башара Асада підконтрольна більша частина території країни. Жертвами війни стали близько 400 тисяч осіб, мільйони стали біженцями.

Країни Заходу і правозахисні організації неодноразово звинувачували владу Сирії та особисто Асада в різних злочинах, в тому числі масових убивствах, тортурах і воєнних злочинах, включно з використанням хімічної зброї.

Поліція Лондона підтвердила, що відділ підрозділу боротьби з тероризмом, що спеціалізується на розслідуванні воєнних злочинів, з липня 2020 року розслідує інформацію про можливу причетність Асми Асад до злочинів, скоєних режимом її чоловіка. Заяву до поліції подала неурядова організація Guernica 37 International Justice Chambers.

Поки ніяких офіційних звинувачень проти дружини Асада не висунуто. Якщо її звинуватять у тероризмі, її можуть позбавити британського громадянства і зажадати від Сирії її екстрадиції, яка, очевидно, вкрай неправдоподібна.

Асма Асад нерідко бере участь в різних громадських заходах, заявляючи про підтримку і схвалення політики свого чоловіка.