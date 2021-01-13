Унаслідок імовірного удару Ізраїлю загинули щонайменше 40 бійців лояльних Асаду сил у Сирії

Щонайменше 40 військовослужбовців уряду Башара Асада і союзних йому угруповань загинули в результаті імовірних ізраїльських атак у Сирії. Кількадесят людей були поранені. Про це розповіло сирійське військове джерело, повідомляє RFE/RL.

За даними Reuters, метою ізраїльтян став маршрут, яким із Ірану до Сирії переправляються бійці та зброя. Associated Press із посиланням на високопоставлене джерело в американській розвідці повідомляє, що операція була здійснена на підставі розвідувальних даних, наданих Сполученими Штатами, і була націлена проти складів із озброєнням, завезеним з Ірану.

Як повідомляють базовані в Лондоні сирійські правозахисники, Військово-повітряні сили армії Ізраїлю завдали близько двох десятків ударів у районі, розташованому на схід від міста Дейр-ез-Зор поблизу іракського кордону.

Національність поранених і загиблих не уточнюється, проте спостерігачі стверджують, що на зазначеній території діють переважно проіранські бійці афганського походження, які воюють у складі «Хезболли» та «Бригади Фатіміюн».

Те, що наліт здійснили ізраїльтяни, стверджує і підконтрольне офіційному Дамаску урядове агентство SANA. Інших подробиць воно не наводить.

Міноборони Ізраїлю відмовилося від коментарів. Влада цієї країни нечасто офіційно підтверджує свої військово-повітряніоперації в регіоні. Проте аналітики вважають, що за останні роки вони здійснили кількасот атак у Сирії, прагнучи запобігти там закріпленню іранських сил.

Асад має військову підтримку Росії та Ірану, які допомогли йому відвоювати у повстанців значну частину країни. Це призвело до численних жертв і потоків біженців. Провінція Ідліб залишається непідконтрольною Асаду. Там зосереджені кількадесят тисяч бійців озброєної сирійської опозиції. Вони отримують допомогу від Туреччини.