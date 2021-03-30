США оголосили про допомогу сирійцям, потерпілим від режиму Асада та авіаударів Росії

Сполучені Штати 30 березня оголосили про гуманітарну допомогу на суму майже 600 мільйонів доларів сирійцям, які зазнали «незліченних безчинств», включно з авіаударами, здійсненими режимом Асада та його союзницею, Росією.

Допомога США призначена для 13,4 мільйона сирійців у самій Сирії, а також 5,6 мільйона сирійських біженців у Туреччині, Лівані, Йорданії, Іраку та Єгипті.

«Ми пропонуємо підтримку для полегшення страждань найбільш вразливих людей у світі, оскільки це відповідає нашим цінностям як нації та нашим національним інтересам», – сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, закликаючи інших донорів підтримати сирійський народ.

Президента Сирії Башара Асада та його прихильників, включно з Росією, США та інші демократичні країни звинуватили в причетності до більшої частини насильства, яке розпочалося в березні 2011 року – на тлі протестів із закликами до політичних реформ у країнах Близького Сходу.