На утримуваного у російській колонії українця чинять тиск через прийняття ісламу – Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила про те, що на утримуваного в колонії в Росії громадянина України Геннадія Лимешка чиниться тиск через те, що він прийняв іслам.

«Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в «ФКУ ИК-6 УФСИН России по Ставропольскому краю», піддається систематичним цькуванням з боку працівників виправної установи, де він утримується. Як стало відомо, оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам. З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув’язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито «підтримує тероризм та ІДІЛ», – написала Денісова у фейсбуці.

За словами омбудсмена, також працівники колонії безпідставно забирають у нього дозволені речі й одяг.

«Упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану Геннадія. Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі», – заявила уповноважена.

Вона закликала свою російську колегу Тетяну Москалькову втрутитися для відновлення прав громадянина України.

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання й допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в анексованому Криму й оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».

Судакський міський суд в окупованому Криму 10 травня 2019 року визнав українця Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових речовин».