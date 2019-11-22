У засудженого в Криму Лимешка погіршується здоров’я – Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляє, що у засудженого в анексованому Криму громадянина України Геннадія Лимешка, якого зараз утримують у колонії Ставропольського краю Росії, погіршився стан здоров’я.

«Згідно з наданою інформацією, у Геннадія Лимешка почалися проблеми зі шкірою, з’явилися рани на руках, ліктях і ногах. Крім того, на ногах з’явилися хворобливі висипання. Але, незважаючи на наявні проблеми зі здоров’ям, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги громадянину України», – написала Денісова у фейсбуці.

Вона вказала на те, що таке ставлення до Лимешка «суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі».

Вона повідомила, що звернулася до уповноваженої з прав людини в Росії Тетяни Москалькової і закликала її «вжити відповідних заходів із метою відновлення прав» і «сприяння в проведенні повного медичного обстеження, за результатами якого надати кваліфіковану медичну допомогу».

Російська сторона заяву омбудсмена не коментувала.

Судакський міський суд 10 травня 2019 року визнав українця Геннадія Лимешка винним і призначив покарання у вигляді восьми років позбавлення волі за звинуваченням у «незаконному придбанні, зберіганні й носінні вибухових речовин».

12 серпня 2017 року ФСБ Росії повідомила про затримання в анексованому Криму чоловіка, якого вони назвали «агентом СБУ» і звинуватили в підготовці диверсій на півострові.

Пізніше російські спецслужби оприлюднили відео затримання й допиту чоловіка. На камеру він назвав себе Геннадієм Лимешком 1992 року народження і зізнався в тому, що нібито готував диверсії на території анексованого Криму.

У Міноборони України повідомили, що затриманий в анексованому Криму й оголошений ФСБ Росії «агентом СБУ» громадянин України Геннадій Лимешко служив у Збройних силах України за контрактом та був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність. У СБУ назвали «черговою провокацією» повідомлення ФСБ Росії про затримання українського «агента».