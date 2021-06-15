Безпекова ситуація завадила забрати всіх українців із Сирії – Скібіцький

Складна безпекова та епідеміологічна ситуація в таборах біженців у Сирії не дозволяють евакуювати звідти відразу всіх громадян України, повідомив в ексклюзивному коментарі Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Наше завдання полягає у поверненні до України всіх українців, які звернулись до нашої держави і бажають повернутись додому. Водночас складна безпекова ситуація на території Сирії не дозволяє здійснювати евакуацію великих груп людей. Через це ми зосередити наші зусилля на таборі «Родж». Вдалося домовитись про повернення в Україну однієї родини. Хоча і це було нелегко, враховуючи обмеження, пов’язані з пандемією COVID-19», – повідомив Вадим Скібіцький.

Він зазначив, що значну допомогу Україні надала влада Іракського Курдистану.

«Важливим питанням було гарантування безпеки, особливо під час транспортування територією Сирії та Іракського Курдистану. Також сприяли оформленню необхідних документів для перетину кордону та надання дозволу на виліт в Україну», – повідомив Радіо Свобода представник Головного управління розвідки Міноборони.

За словами Вадима Скібіцького, на початку поточного року Головне управління розвідки Міністерства оборони України отримало завдання від Офісу президента України та розпочало планування повернення громадян України з таборів біженців на території Сирії.

«Усі заходи проводилися у тісній взаємодії з Офісом президента України, Міністерством закордонних справ України, та Комітетом з питань розвідки при президентові України», – додав він.

Увечері 15 червня з Сирії вивезли ще одну громадянку України з сімома дітьми.

Станом на 15 червня Україна вивезла з таборів біженців у Сирії трьох українок та 14 дітей. З 2019 року вони перебували у таборах закритого типу «Аль-Хол» та «Родж». У цих таборах розміщують людей, яких підозрюють у зв’язках з екстремістським угрупованням «Ісламська держава».

Щодо українок не велося жодне розслідування за жоден злочин, і їх не судили за зв’язки з ісламістами. А відтак їхнє утримання у таборі правозахисники із організації Human Rights Watch ще у березні називали таким, що порушує міжнародне право.

Прискорити репатріацію іноземців закликала і Організація Об’єднаних Націй. В Управлінні ООН із координації гуманітарних питань заявили, що в таборі «Аль-Хол» люди живуть без елементарних зручностей, голодують і мерзнуть, а також, що в цьому таборі почастішали вбивства. Повідомлялося, що у «Аль-Холі», розташованому на північному сході Сирії, біля кордону з Іраком, проживають 62 тисячі людей, тоді як табір розрахований на 11 тисяч. Більше ніж 80 відсотків з них – це жінки та діти, які залишили території, звільнені від бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». За повідомленнями, серед мешканців «Аль-Хола» – 48% іракських біженців, 38% – сирійців та 14% жінок і дітей із 60-ти країн світу.

Північні райони Сирії контролюють «Сирійські демократичні сили» – військовий альянс, створений за підтримки міжнародної коаліції на чолі зі США. На півночі Сирії розташовані два найбільші табори закритого типу, де проживають родини колишніх бойовиків екстремістського угруповання «Ісламська держава». Адміністрації таборів складаються із сирійських курдів.