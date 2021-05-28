Асад перемагає на виборах президента Сирії – офіційні дані

Сирійський диктатор Башар аль-Асад виграв четвертий семирічний термін на посту президента Сирії, набравши 95 відсотків голосів – такі офіційні дані, оприлюднені владою 27 травня.

Ці вибори стали другими президентськими – від початку конфлікту в країні 10 років тому, що були відкинуті опозицією і західними країнами як сфабриковані.

Асад боровся з двома маловідомими кандидатами. Голосування не проводилося ні на північному сході Сирії, що контролюється підтримуваними США курдами, ні в північно-західній провінції Ідліб, останньому великому оплоті бойовиків у країні.

Влада заявила, що до виборів 26 травня по всій країні було створено понад 12 000 виборчих дільниць.

Сирійці, які проживають за кордоном, могли проголосувати минулого тижня в десятках посольств за кордоном, хоча для отримання права на голосування мали показати паспорт зі штампом про виїзд з країни. Ця вимога фактично означала, що мільйони сирійців, які залишили країну в якості біженців, не могли проголосувати, навіть якщо б хотіли.

Кілька країн, які виступають проти Асада, заборонили у себе голосування, в тому числі Туреччина і Німеччина, де проживають великі громади сирійських біженців.

Громадянська війна в Сирії спалахнула в 2011 році, коли протести проти Асада перетворилися в збройний заколот у відповідь на жорстоке військове придушення. В результаті бойових дій загинуло майже пів мільйона людей, а половина населення країни покинула свої будинки. Число біженців за межами Сирії оцінюють у понад 5 мільйонів.