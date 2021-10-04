Король Йорданії поспілкувався з Асадом вперше після початку війни в Сирії

Король Йорданії Абдулла ІІ провів телефонну розмову з президентом Сирії Башаром Асадом, яка стала першою з моменту початку війни в Сирії 10 років тому. Про це повідомила пресслужба королівського палацу.

«Вони обговорили відносини між двома братерськими країнами та шляхи посилення співпраці», – йдеться у заяві йорданського палацу.

Король Абдулла сказав Асаду, що його країна підтримує «зусилля для збереження суверенітету, стабільності, територіальної цілісності та народу Сирії».

Телефонна розмова відбувається через кілька днів після того, як Йорданія повністю відкрила свій головний прикордонний пункт із Сирією. Міністр оборони Сирії також відвідав Йорданію наприкінці минулого місяця для обговорення питань безпеки.

Король Абдулла, країна якого прийняла сотні тисяч біженців, заявив в інтерв’ю CNN у липні, що Асад «залишиться при владі», і що подальший остракізм Сирії з боку міжнародного співтовариства не допоможе країні відновитися.

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Телефонна розмова 3 жовтня стала останньою ознакою відлиги у відносинах між Сирією та Йорданією у той час як деякі арабські країни регіону наполягають на поверненні Дамаску в арабські укриття.

Абдулла тисне на Вашингтон та його європейських союзників, заохочуючи залучити Сирію та підтримати втручання Росії у події в країні, зруйнованій війною, заявивши, що це необхідно для протидії впливу Ірану.

Йорданія також закликає Вашингтон скасувати частини так званого «Акту Цезаря» 2019 року, який запровадив жорсткі санкції проти Дамаску, які забороняли іноземним компаніям торгувати з Сирією.

У серпні Абдулла зустрівся в Москві з президентом Володимиром Путіним, під час якого вони обговорили гуманітарні питання та необхідність нормалізації ситуації в Сирії.

Кілька регіональних держав припинили дипломатичні зв’язки з Дамаском під час війни, але Йорданія зберігала обмежені відносини.

Першими серед арабських держав, які відновили відносини з Сирією, були Об’єднані Арабські Емірати та Бахрейн у 2018 році, коли вони знову відкрили свої посольства в Дамаску попри те, що спочатку підтримували повстанців проти Асада. У жовтні 2020 року Оман також повернув свого посла в Дамаск.

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Навіть Саудівська Аравія, яка зіграла ключову роль у опосередкованій війні проти Асада, як повідомляється, направила свого керівника розвідки в Дамаск у травні для зустрічі з президентом Сирії та начальником розвідки країни в знак швидкого відкриття між двома суперниками.

Будучи близьким союзником Сполучених Штатів, Йорданія разом із Заходом підтримувала окремі сирійські повстанські угруповання, які прагнули скинути Асада, але військове втручання Росії та Ірану допомогло Дамаску відвоювати значну частину країни від опозиційних сил

У Сирії вже десятий рік триває громадянська війна. Конфлікт почався 15 березня 2011 року, коли сирійська влада розігнала антиурядові акції протесту. За час війни загинули понад 370 тисяч людей, мільйони вимушені були покинути свої домівки.