У Сирії загинув російський військовий

У провінції Хомс в центральній частині Сирії загинув російський військовий. Його автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, закладеному на узбіччі дороги. Про це повідомило агентство ТАСС з посиланням на заяву російського міністерства оборони.

Як стверджується, загиблий перевіряв маршрут проходження колони з гуманітарним вантажем. В результаті вибуху росіянин отримав важкі поранення. Йому надали допомогу, але він помер.

Ім’я та звання убитого не розкриваються, як і підрозділ, в якому він служив. Тільки за офіційними даними, в Сирії з початку російської військової кампанії загинули більш ніж 100 росіян.

Крім того, десятки громадян Росії загинули в Сирії, воюючи найманцями на стороні армії Башара Асада, в тому числі в так званій «ПВК Вагнера». Російська влада завжди відкидали свої зв’язки з приватними військовими компаніями.